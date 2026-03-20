Скільки українців насправді готові терпіти війну далі: думка людей змінилася

Більше чверті українців хочуть якнайшвидшого завершення війни - навіть якщо для цього потрібно лише кілька місяців. Натомість готових тримати удар стільки, скільки знадобиться, стало менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

54% готові воювати до перемоги

Понад половина українців - 54% - відповіли, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Ще 28% хочуть, щоб це тривало не більше кількох місяців або пів року. Визначитися не змогли 14%.

У розрізі регіонів найвища готовність - у Києві (63%), найнижча - на Сході (43%).

Як змінився показник за два місяці

Це вже не перше опитування такого роду. Динаміка така:

кінець січня 2026 - 65% готові воювати "скільки треба"

середина лютого 2026 - 52%

початок березня 2026 - 54%

Тобто між січнем і лютим стався різкий обвал - на 13 відсоткових пунктів. У березні показник дещо відновився, але до рівня січня не повернувся.

Найбільше готовність воювати до перемоги впала серед тих, хто був схильний погодитися на обмін Донбасу на гарантії безпеки від США і Європи.

Серед тих, хто "неохоче, але згоден" на такий обмін, частка готових воювати до кінця впала з 58% у січні до 35% у березні. Серед тих, хто "легко погоджується" - з 38% до 26%.

Натомість серед категоричних противників такого обміну зниження мінімальне: було 74%, стало 67%.

Чому думки змінились

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький назвав кілька можливих причин падіння показника у лютому:

люди, які чекали прогресу на переговорах, отримали розчарування;

лютий - традиційно депресивний місяць;

після важкої зими та проблем з енергетикою частина людей "відпустила" емоційне напруження;

відсутність відчутної реакції Заходу на російський терор справила деморалізуючий ефект;

операція США та Ізраїлю проти Ірану посилила сумніви, що Штати матимуть ресурс підтримувати Україну.

"Тривожною тенденцією є зменшення частки тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Можливо, це тимчасове зниження і наразі триває період адаптації", - зазначив Антон Грушецький.

Він також нагадав, що подібна ситуація вже була в першій половині 2025 року, коли показники впали, але потім відновилися.

Втім, він не виключає, що зниження може стати довгостроковим - з огляду на те, що повномасштабна війна триває вже понад чотири роки.