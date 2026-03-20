Сколько украинцев верят, что переговоры дадут мир: что показал опрос
71% украинцев не верят, что переговоры приведут к устойчивому миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
71% опрошенных не верят, что нынешние переговоры приведут к устойчивому миру. Верят в это лишь 25%.
При этом показатели с начала 2026 года практически не изменились - скептицизм среди украинцев остается стабильным.
КМИС выяснял, почему люди не верят в успех переговоров. Среди тех, кто ответил отрицательно:
- 52% - не доверяют России и не видят признаков, что она готова остановить войну;
- 14% - ссылаются на то, что переговоры продолжаются давно и без результата;
- 10% - считают, что власти Украины делают недостаточно;
- 10% - не верят в поддержку Запада.
"Основной причиной является недоверие России (которая постоянно открыто демонстрирует цель уничтожить Украину), но также существенной проблемой является кризис доверия к западным партнерам, особенно - США", - заявил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.
По его словам, для большинства украинцев мир не будет иметь смысла, если он будет "на любых условиях" - люди ожидают надежных и конкретных гарантий безопасности.
Скептицизм относительно переговоров тесно связан с общим падением доверия к партнерам Украины.
По данным КМИС, по состоянию на начало января 2026 года США доверяли лишь 18% украинцев - против 41% в декабре 2024-го.
Не доверяют американской стороне 52% опрошенных, тогда как год назад таких было 24%. НАТО также потеряло позиции: ему доверяют 30% (против 43% в декабре 2024 года), не доверяют - 43% (против 25%).
В свою очередь уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому в начале февраля 2026 года составлял 61%, не доверяли ему 33%.
При этом социологи зафиксировали, что в случае анонимного опроса уровень доверия оказался ниже - 53% против 61% при прямом вопросе.
В КМИС объяснили разрыв тем, что люди склонны давать "государственнический" ответ - даже недовольные поддерживают единство в военное время.