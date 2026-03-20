Сколько украинцев верят, что переговоры дадут мир: что показал опрос

71% украинцев не верят, что переговоры приведут к устойчивому миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Сколько украинцев верят в мир через переговоры

71% опрошенных не верят, что нынешние переговоры приведут к устойчивому миру. Верят в это лишь 25%.

При этом показатели с начала 2026 года практически не изменились - скептицизм среди украинцев остается стабильным.

КМИС выяснял, почему люди не верят в успех переговоров. Среди тех, кто ответил отрицательно:

52% - не доверяют России и не видят признаков, что она готова остановить войну;

14% - ссылаются на то, что переговоры продолжаются давно и без результата;

10% - считают, что власти Украины делают недостаточно;

10% - не верят в поддержку Запада.

"Основной причиной является недоверие России (которая постоянно открыто демонстрирует цель уничтожить Украину), но также существенной проблемой является кризис доверия к западным партнерам, особенно - США", - заявил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

По его словам, для большинства украинцев мир не будет иметь смысла, если он будет "на любых условиях" - люди ожидают надежных и конкретных гарантий безопасности.

Скептицизм относительно переговоров тесно связан с общим падением доверия к партнерам Украины.

По данным КМИС, по состоянию на начало января 2026 года США доверяли лишь 18% украинцев - против 41% в декабре 2024-го.

Не доверяют американской стороне 52% опрошенных, тогда как год назад таких было 24%. НАТО также потеряло позиции: ему доверяют 30% (против 43% в декабре 2024 года), не доверяют - 43% (против 25%).