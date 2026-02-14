Скільки українців все ще у полоні Росії: Зеленський назвав кількість

Зеленський зазначив, що останнім часом кількість полонених росіян значно зросла. Нещодавно у полоні після всіх обмінів перебувало тільки 1,5 тисячі російських військових.

"Тобто ми готові провести обмін. Якщо вони будуть готові "всіх на всіх" - супер, якщо вони будуть готові тисячу на тисячу - не чудово, але добре. Але навіть якщо вони готові 100 на 100 - будь-який крок для нас є позитивне рішення", - підкреслив він.