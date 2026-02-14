Скільки українців все ще у полоні Росії: Зеленський назвав кількість

Російські окупанти зараз утримують до семи тисяч українських військовополонених. Україна, зі свого боку, має чотири тисячі полонених росіян.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський після Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресконференцію.
Читайте також: Обмін полоненими завис: Зеленський пояснив, чому РФ гальмує процес
Зеленський зазначив, що останнім часом кількість полонених росіян значно зросла. Нещодавно у полоні після всіх обмінів перебувало тільки 1,5 тисячі російських військових.
"Тобто ми готові провести обмін. Якщо вони будуть готові "всіх на всіх" - супер, якщо вони будуть готові тисячу на тисячу - не чудово, але добре. Але навіть якщо вони готові 100 на 100 - будь-який крок для нас є позитивне рішення", - підкреслив він.
Нагадаємо, що 5 лютого Україна та РФ вперше за тривалий час провели обмін полоненими. Додому вдалося повернути 157 громадян. Обмін став результатом домовленостей під час чергового раунду тристоронніх перемовин (Україна, США, Росія) в Абу-Дабі.
Перед цим комбінований обмін було проведено аж у жовтні 2025 року. Тоді з російського полону вдалося повернути 185 військових та 20 цивільних. Більшість українців перебували в полоні з 2022 року.
До цього обмін полоненими між Україною і Росією відбувся 24 серпня, у День Незалежності України. За словами президента Зеленського, більшість із тих, кого вдалося повернути, перебували в полоні з 2022 року. Але тоді точної кількості людей, яку обміняли, не називали.