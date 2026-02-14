Сколько украинцев все еще в плену России: Зеленский назвал количество

Российские оккупанты сейчас удерживают до семи тысяч украинских военнопленных. Украина, со своей стороны, имеет четыре тысячи пленных россиян.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.
Читайте также: Обмен пленными завис: Зеленский объяснил, почему РФ тормозит процесс
Зеленский отметил, что в последнее время количество пленных россиян значительно возросло. Недавно в плену после всех обменов находилось только 1,5 тысячи российских военных.
"То есть мы готовы провести обмен. Если они будут готовы "всех на всех" - супер, если они будут готовы тысячу на тысячу - не замечательно, но хорошо. Но даже если они готовы 100 на 100 - любой шаг для нас есть положительное решение", - подчеркнул он.
Напомним, что 5 февраля Украина и РФ впервые за долгое время провели обмен пленными. Домой удалось вернуть 157 граждан. Обмен стал результатом договоренностей во время очередного раунда трехсторонних переговоров (Украина, США, Россия) в Абу-Даби.
Перед этим комбинированный обмен был проведен аж в октябре 2025 года. Тогда из российского плена удалось вернуть 185 военных и 20 гражданских. Большинство украинцев находились в плену с 2022 года.
До этого обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 24 августа, в День Независимости Украины. По словам президента Зеленского, большинство из тех, кого удалось вернуть, находились в плену с 2022 года. Но тогда точного количества людей, которое обменяли, не называли.