Скільки українців продовжують довіряти Зеленському: що показало опитування

Вибори в Україні

Тема проведення виборів в Україні під час війни піднімалася неодноразово, але раніше більшість експертів і посадовців погоджувалися, що з міркувань безпеки вони неможливі.

Новий імпульс для обговорення дала заява президента США Дональда Трампа, який зазначив, що Україні час провести голосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив готовність організувати вибори за умови підтримки з боку США та європейських партнерів.

При цьому він підкреслив, що голосування можливе лише за забезпечення перемир’я на період виборчого процесу.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що ухвалений для цього закон матиме одноразовий характер, а Центральна виборча комісія вже відновила роботу Державного реєстру виборців.

У парламенті також розпочали роботу над законопроєктом щодо проведення виборів: до робочої групи увійшли понад 60 народних депутатів.

