Сколько украинцев продолжают доверять Зеленскому: что показал опрос

По результатам исследования, Зеленскому доверяет 61% украинцев, не доверяют - 33%. Баланс доверия-недоверия составляет +28%.

По словам социологов, в начале января показатели доверия были почти идентичны.

"При этом среди 61%, которые доверяют президенту, "полностью" ему доверяют - 25%. Остальные 36% - "скорее" доверяют ему (а среди 33% тех, кто не доверяет, 17% "совсем" не доверяют, а 16% - "скорее" не доверяют)", - говорится в сообщении КМИС.

Фото: скриншот из опроса КМИС

Социологи провели эксперимент: половине респондентов задавали прямой вопрос о доверии к Зеленскому, другой половине - через метод "задуманного знакомого", то есть оценку доверия абстрактного лица, которое могло свободно выражать свое мнение.

Оказалось, что во втором случае уровень доверия ниже - 53% против 61% при прямом вопросе.

"Можно предположить, что реальный уровень доверия несколько ниже, чем показывают прямые опросы. Однако в меньшей степени это связано со страхом критиковать президента. Скорее, люди дают 'государственнический' ответ - даже если недовольны, они поддерживают единство в военное время", - отмечают в КМИС.