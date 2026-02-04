Сколько украинцев продолжают доверять Зеленскому: что показал опрос

61% украинцев продолжают доверять президенту Владимиру Зеленскому, тогда как 33% не доверяют. Баланс доверия-недоверия составляет +28%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Читайте также: Зеленский назвал условия для выборов в Украине во время войны
По результатам исследования, Зеленскому доверяет 61% украинцев, не доверяют - 33%. Баланс доверия-недоверия составляет +28%.
По словам социологов, в начале января показатели доверия были почти идентичны.
"При этом среди 61%, которые доверяют президенту, "полностью" ему доверяют - 25%. Остальные 36% - "скорее" доверяют ему (а среди 33% тех, кто не доверяет, 17% "совсем" не доверяют, а 16% - "скорее" не доверяют)", - говорится в сообщении КМИС.
Фото: скриншот из опроса КМИС
Социологи провели эксперимент: половине респондентов задавали прямой вопрос о доверии к Зеленскому, другой половине - через метод "задуманного знакомого", то есть оценку доверия абстрактного лица, которое могло свободно выражать свое мнение.
Оказалось, что во втором случае уровень доверия ниже - 53% против 61% при прямом вопросе.
"Можно предположить, что реальный уровень доверия несколько ниже, чем показывают прямые опросы. Однако в меньшей степени это связано со страхом критиковать президента. Скорее, люди дают 'государственнический' ответ - даже если недовольны, они поддерживают единство в военное время", - отмечают в КМИС.
Тема проведения выборов в Украине во время войны поднималась неоднократно, но ранее большинство экспертов и чиновников соглашались, что из соображений безопасности они невозможны.
Новый импульс для обсуждения дало заявление президента США Дональда Трампа, который отметил, что Украине пора провести голосование.
Президент Владимир Зеленский подтвердил готовность организовать выборы при условии поддержки со стороны США и европейских партнеров.
При этом он подчеркнул, что голосование возможно только при обеспечении перемирия на период избирательного процесса.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что принятый для этого закон будет носить одноразовый характер, а Центральная избирательная комиссия уже возобновила работу Государственного реестра избирателей.
В парламенте также начали работу над законопроектом о проведении выборов: в рабочую группу вошли более 60 народных депутатов.
Подробнее о выборах в нашей стране - читайте в материале РБК-Украина.