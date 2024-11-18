Скільки українців оновили дані через "Резерв+": відповідь міністра
Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, скільки військовозобов'язаних громадян вже скористались додатком "Резерв+" і оновили через нього свої персональні дані.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова посадовця під час брифінгу "МОУ. Цифровізація. Підсумки 2024", опубліковані "АрміяInform".
Скільки українців оновили свої дані через "Резерв+"
Умєров нагадав, що додаток "Резерв+" суттєво спрощує оновлення військових даних громадян, адже цей процес зробили "зручним і безпаперовим".
"Щодо оновлення даних, зараз у нас 3,5 млн людей оновили свої військові дані через "Резерв+". Ми намагалися уникати черг і зайвої бюрократії", - розповів він.
Говорячи про оформлення у застосунку онлайн-відстрочки, Умєров уточнив, що йдеться про оформлення відстрочки для людей з інвалідністю.
Крім того, міністр оборони нагадав українцям про онлайн-рекрутинг.
"Зараз є можливість самостійно обрати підрозділ для служби через портал army.gov.ua й отримати інформацію про рекрутингові центри", - зазначив посадовець.
Міністр оборони Рустем Умєров (фото: Getty Images)
"Резерв+" в Україні
Нагадаємо, застосунок "Резерв+" почав свою роботу 16 травня 2024 року (в день, коли набув чинності новий закон про мобілізацію). Він став, по суті, електронним кабінетом для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного додатку.
Спершу в "Резерв+" можна було оновити свої облікові дані, а також створити електронний військово-обліковий документ (який має спеціальний QR-код).
У жовтні 2024 року в застосунку запустили сервіс рекрутингу. Це має розширити "лінійку сервісів", які Міністерство оборони надає військовим та цивільним особам.
У листопаді у "Резерв+" дозволили оформлювати відстрочку від мобілізації для певних категорій осіб.
Читайте також детальніше про функції та можливості застосунку.
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