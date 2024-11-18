Скільки українців оновили дані через "Резерв+": відповідь міністра

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, скільки військовозобов'язаних громадян вже скористались додатком "Резерв+" і оновили через нього свої персональні дані.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова посадовця під час брифінгу "МОУ. Цифровізація. Підсумки 2024", опубліковані " АрміяInform ".

Скільки українців оновили свої дані через "Резерв+"

Умєров нагадав, що додаток "Резерв+" суттєво спрощує оновлення військових даних громадян, адже цей процес зробили "зручним і безпаперовим".

"Щодо оновлення даних, зараз у нас 3,5 млн людей оновили свої військові дані через "Резерв+". Ми намагалися уникати черг і зайвої бюрократії", - розповів він.

Говорячи про оформлення у застосунку онлайн-відстрочки, Умєров уточнив, що йдеться про оформлення відстрочки для людей з інвалідністю.

Крім того, міністр оборони нагадав українцям про онлайн-рекрутинг.

"Зараз є можливість самостійно обрати підрозділ для служби через портал army.gov.ua й отримати інформацію про рекрутингові центри", - зазначив посадовець.

Міністр оборони Рустем Умєров (фото: Getty Images)