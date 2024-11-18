Сколько украинцев обновили данные через "Резерв+": ответ министра
Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, сколько военнообязанных граждан уже воспользовались приложением "Резерв+" и обновили через него свои персональные данные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова чиновника во время брифинга "МОУ. Цифровізація. Підсумки 2024", опубликованные "АрміяInform".
Сколько украинцев обновили свои данные через "Резерв+"
Умеров напомнил, что приложение "Резерв+" существенно упрощает обновление военных данных граждан, ведь этот процесс сделали "удобным и безбумажным".
"Насчет обновления данных, сейчас у нас 3,5 млн человек обновили свои военные данные через "Резерв+". Мы пытались избегать очередей и излишней бюрократии", - рассказал он.
Говоря об оформлении в приложении онлайн-отсрочки, Умеров уточнил, что речь идет об оформлении отсрочки для людей с инвалидностью.
Кроме того, министр обороны напомнил украинцам об онлайн-рекрутинге.
"Сейчас есть возможность самостоятельно выбрать подразделение для службы через портал army.gov.ua и получить информацию о рекрутинговых центрах", - отметил чиновник.
Министр обороны Рустем Умеров (фото: Getty Images)
"Резерв+" в Украине
Напомним, приложение "Резерв+" начало свою работу 16 мая 2024 года (в день, когда вступил в силу новый закон о мобилизации). Он стал, в сущности, электронным кабинетом для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения.
Сначала в "Резерв+" можно было обновить свои учетные данные, а также создать электронный военно-учетный документ (имеющий специальный QR-код).
В октябре 2024 года в приложении запустили сервис рекрутинга. Это должно расширить "линейку сервисов", предоставляемых Министерством обороны военным и гражданским лицам.
В ноябре в "Резерв+" разрешили оформлять отсрочку от мобилизации для определенных категорий людей.
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