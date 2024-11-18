Сколько украинцев обновили данные через "Резерв+": ответ министра

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, сколько военнообязанных граждан уже воспользовались приложением "Резерв+" и обновили через него свои персональные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова чиновника во время брифинга "МОУ. Цифровізація. Підсумки 2024", опубликованные " АрміяInform ".

Сколько украинцев обновили свои данные через "Резерв+"

Умеров напомнил, что приложение "Резерв+" существенно упрощает обновление военных данных граждан, ведь этот процесс сделали "удобным и безбумажным".

"Насчет обновления данных, сейчас у нас 3,5 млн человек обновили свои военные данные через "Резерв+". Мы пытались избегать очередей и излишней бюрократии", - рассказал он.

Говоря об оформлении в приложении онлайн-отсрочки, Умеров уточнил, что речь идет об оформлении отсрочки для людей с инвалидностью.

Кроме того, министр обороны напомнил украинцам об онлайн-рекрутинге.

"Сейчас есть возможность самостоятельно выбрать подразделение для службы через портал army.gov.ua и получить информацию о рекрутинговых центрах", - отметил чиновник.

Министр обороны Рустем Умеров (фото: Getty Images)