Скільки Росія витратила на масований ракетний удар по Україні? Озвучено цифру

Під час масованого ракетного обстрілу України, Росія випустила 84 крилаті ракети й 24 БПЛА. Середня вартість усього озброєння становить від 400 до 700 млн доларів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Forbes.
Українські воїни збили більшу половину ракет - 43 штуки й 13 БПЛА.
"Forbes оцінює вартість випущених ракет в широкому діапазоні, бо поки невідома точна кількість ракет кожного типу", - додає видання.
Повідомлялось, що Росія застосовувала такі типи ракет:
Розрахунок вартості було здійснено відповідно до припущення, що більшість ракет, які досягли цілі - дорогі й високоточні Х-101 та ракети з тактичною дальністю, наприклад С-300, "Торнадо-С". Інші ж ракети були застосовані для перевантаження ППО.
Згідно з оцінкою Forbes, Росія витратила від 400 до 700 млн доларів, оскільки:
Загальна вартість усіх випущених дронів – декілька мільйонів доларів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія, сьогодні, 10 жовтня, вдалась до наймасштабнішого ракетного удару по Україні. В результаті ударів загинули щонайменше 11 людей, більше 80 отримали поранення.
За словами прем'єра Дениса Шмигаля десятки ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях України та у Києві. На їх відновлення необхідні декілька днів.
В результаті атак окупантів загинули щонайменше 11 людей, більше 80 - зазнали поранень.
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