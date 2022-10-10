Скільки Росія витратила на масований ракетний удар по Україні? Озвучено цифру

Українські воїни збили більшу половину ракет - 43 штуки й 13 БПЛА.

"Forbes оцінює вартість випущених ракет в широкому діапазоні, бо поки невідома точна кількість ракет кожного типу", - додає видання.

Повідомлялось, що Росія застосовувала такі типи ракет:

Х-101;

Х-555;

"Калібр";

"Іскандер";

"С-300";

"Торнадо-С".

Розрахунок вартості було здійснено відповідно до припущення, що більшість ракет, які досягли цілі - дорогі й високоточні Х-101 та ракети з тактичною дальністю, наприклад С-300, "Торнадо-С". Інші ж ракети були застосовані для перевантаження ППО.

Згідно з оцінкою Forbes, Росія витратила від 400 до 700 млн доларів, оскільки:

Х-101 - 13 млн доларів (один снаряд);

"Калібр" - 6,5 млн доларів;

"Іскандер" - 3 млн доларів;

"Онікс" - 1,25 млн доларів;

Х-22 – 1 млн доларів;

"Точка-У" - 0,3 млн доларів.

Загальна вартість усіх випущених дронів – декілька мільйонів доларів.