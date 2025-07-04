Скільки разів на годину треба вставати при сидячій роботі, щоб зберегти здоров’я

До чого призводить сидячий спосіб життя

Кардіолог Шеронн Гейз розповіла, що сидіння годинами на роботі чи вдома інактивує критично важливу частину тіла, яка допомагає підтримувати правильну циркуляцію крові.

Литкові м'язи, зокрема камбалоподібний, відіграють важливу роль у венозному кровообігу. При скороченні вони стискають вени в гомілках, що сприяє надходженню крові до серця. Цей механізм відомий як "друге серце".

Коли литковий м’яз розслабляється, клапани закриваються, що запобігає зворотному відтоку крові в ноги.

Малорухливий спосіб життя перериває цей процес, що може призвести до застою крові в ногах та важких наслідків для здоров'я.

Тримайте ноги в русі, оскільки надмірне сидіння може бути шкідливим для серця та кровоносних судин, а також може підвищити ризик серцевих захворювань.

Обмежена фізична активність знижує кровообіг, а отже - і постачання кисню та поживних речовин до мозку. Це може призводити до втоми, погіршення концентрації, пам’яті, зниження продуктивності.

Що варто робити

Варто робити часті перерви для ходьби, рухаючись принаймні один-два рази на годину або частіше, якщо можливо. Це особливо важливо, якщо у вас робота за столом або стояча.

"Це для того, щоб накачати литкові м’язи", - зазначає Гейз.

Якщо ви в літаку або за робочим столом, виконайте підйоми пальців ніг. Згинайте стопу вгору та вниз - це максимально наближений до руху, подібного до кроку.