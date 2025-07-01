Простий трюк під час ходьби покращує роботу мозку: ось що робіть

Ходьба назад - не просто дивна звичка, а новий тренд у світі здоров’я. Зворотна хода може суттєво покращити рухливість, рівновагу та навіть функції мозку, відкриваючи несподівані переваги для фізичного й ментального здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Today .

Як різниця між ходьбою вперед та назад

Якщо ви рухаєтеся лише вперед під час ходьби, ви втрачаєте досить вражаючі переваги, які дає простий рух у зворотному напрямку.

Цей рух вимагає від вас підтримки правильної постави та рівноваги, а також залучає інші м’язи, ніж ходьба вперед, активуючи сідничні м’язи, підколінні сухожилля та литки, а також розтягуючи квадрицепси та стегна.

Ходьба назад стимулює зв’язок між розумом і тілом, покращуючи координацію та активуючи нервову систему по-новому.

Регулярна ходьба - чудовий спосіб підтримувати здорову вагу та покращувати серцево-судинну систему. Але, як і будь-яке тренування, воно може стати нудним, якщо ви не знайдете способів його урізноманітнити. Ходьба назад пропонує приємну зміну темпу та допомагає не втратити мотивацію.

Спортивний медик Ренд Макклейн розповів, що н айбільш очевидна різниця між ходьбою назад і вперед полягає в тому, що перша вимагає більшої зосередженості та координації, що навантажує тіло та мозок.

Переваги ходьби назад

Під час ходьби вперед основними м’язами, що залучаються, є квадрицепси, підколінні сухожилля та литкові м’язи. Ходьба назад задіює сідничні м’язи, підколінні сухожилля та навіть гомілки, що допомагає підтримувати рівновагу.

З часом це може допомогти зміцнити кор та покращити поставу.

Змусивши суглоби та м’язи рухатися в іншому діапазоні рухів, ніж той, до якого вони звикли, ви покращите свою мобільність. Це відображається у вашому повсякденному житті, дозволяючи вам легше виконувати щоденні рухи.

Згідно з одним дослідженням, люди, які ходили назад, покращили свою рівновагу, довжину кроків та швидкість. Ходьба назад також може створювати менше навантаження на суглоби порівняно з ходьбою вперед.

Ходьба назад на біговій доріжці допомагає покращити серцево-легеневу форму, збільшити швидкість ходьби та покращити рівновагу.

3 простих способи додати ходьбу назад до розпорядку дня

Почніть з малого

Поступово переходьте до цього, просто йдучи назад протягом дня. Ви можете пройти назад коридором у будинку, з кухні до вітальні або по під'їзній доріжці, щоб отримати пошту.

Спробуйте інтервали

Під час щоденної прогулянки йдіть вперед протягом 5 хвилин, а потім назад протягом 1 хвилини. Повторіть цю процедуру кілька разів.

Використовуйте бігову доріжку