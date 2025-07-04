ua en ru
Пт, 04 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Скільки разів на годину треба вставати при сидячій роботі, щоб зберегти здоров’я

П'ятниця 04 липня 2025 16:28
UA EN RU
Скільки разів на годину треба вставати при сидячій роботі, щоб зберегти здоров’я Як часто потрібно ходити при сидячій роботі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Тривале сидіння негативно впливає на серце, обмін речовин і опорно-руховий апарат. Щоб знизити ризики для здоров’я, варто ставати та рухатися певний проміжок часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Today.

До чого призводить сидячий спосіб життя

Кардіолог Шеронн Гейз розповіла, що сидіння годинами на роботі чи вдома інактивує критично важливу частину тіла, яка допомагає підтримувати правильну циркуляцію крові.

Литкові м'язи, зокрема камбалоподібний, відіграють важливу роль у венозному кровообігу. При скороченні вони стискають вени в гомілках, що сприяє надходженню крові до серця. Цей механізм відомий як "друге серце".

Коли литковий м’яз розслабляється, клапани закриваються, що запобігає зворотному відтоку крові в ноги.

Малорухливий спосіб життя перериває цей процес, що може призвести до застою крові в ногах та важких наслідків для здоров'я.

Тримайте ноги в русі, оскільки надмірне сидіння може бути шкідливим для серця та кровоносних судин, а також може підвищити ризик серцевих захворювань.

Обмежена фізична активність знижує кровообіг, а отже - і постачання кисню та поживних речовин до мозку. Це може призводити до втоми, погіршення концентрації, пам’яті, зниження продуктивності.

Що варто робити

Варто робити часті перерви для ходьби, рухаючись принаймні один-два рази на годину або частіше, якщо можливо. Це особливо важливо, якщо у вас робота за столом або стояча.

"Це для того, щоб накачати литкові м’язи", - зазначає Гейз.

Якщо ви в літаку або за робочим столом, виконайте підйоми пальців ніг. Згинайте стопу вгору та вниз - це максимально наближений до руху, подібного до кроку.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'я
Новини
Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до 26, серед них є дитина
Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до 26, серед них є дитина
Аналітика
Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні