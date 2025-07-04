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Сколько раз в час надо вставать при сидячей работе, чтобы сохранить здоровье

Пятница 04 июля 2025 16:28
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Сколько раз в час надо вставать при сидячей работе, чтобы сохранить здоровье Как часто нужно ходить при сидячей работе (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Длительное сидение негативно влияет на сердце, обмен веществ и опорно-двигательный аппарат. Чтобы снизить риски для здоровья, стоит вставать и двигаться определенный промежуток времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Today.

К чему приводит сидячий образ жизни

Кардиолог Шеронн Гейз рассказала, что сидение часами на работе или дома инактивирует критически важную часть тела, которая помогает поддерживать правильную циркуляцию крови.

Икроножные мышцы, в частности камбаловидная, играют важную роль в венозном кровообращении. При сокращении они сжимают вены в голенях, что способствует поступлению крови к сердцу. Этот механизм известен как "второе сердце".

Когда икроножная мышца расслабляется, клапаны закрываются, что предотвращает обратный отток крови в ноги.

Малоподвижный образ жизни прерывает этот процесс, что может привести к застою крови в ногах и тяжелым последствиям для здоровья.

Держите ноги в движении, поскольку чрезмерное сидение может быть вредным для сердца и кровеносных сосудов, а также может повысить риск сердечных заболеваний.

Ограниченная физическая активность снижает кровообращение, а следовательно - и снабжение мозга кислородом и питательными веществами. Это может приводить к усталости, ухудшению концентрации, памяти, снижению производительности.

Что стоит делать

Стоит делать частые перерывы для ходьбы, двигаясь по крайней мере один-два раза в час или чаще, если возможно. Это особенно важно, если у вас работа за столом или стоячая.

"Это для того, чтобы накачать икроножные мышцы", - отмечает Гейз.

Если вы в самолете или за рабочим столом, выполните подъемы пальцев ног. Сгибайте стопу вверх и вниз - это максимально приближено к движению, подобному шагу.

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