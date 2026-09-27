Буданов анонсував великий обмін полоненими між Росією та Україною

Новий великий обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже наступного тижня. У Києві сподіваються на швидку реалізацію домовленостей.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар керівника Офісу президента Кирила Буданова для Новини.LIVE.

За словами Буданова, новин щодо обміну варто очікувати найближчим часом. Він наголосив, що процес має відбутися досить швидко.

"Має бути взагалі дуже швидко, в найближчому. Я думаю, на тижні", - сказав керівник Офісу президента.

Журналістка уточнила, чи має він на увазі саме наступний тиждень. У відповідь Буданов заявив: "Сподіваємось на це".

Таким чином, українська сторона очікує, що великий обмін полоненими може відбутися вже найближчими днями. Водночас точну дату та інші деталі проведення обміну наразі не розкривають.