Скільки насправді коштує поїздка "Укрзалізницею": компанія розкрила собівартість квитків

Яка реальна собівартість квитків

За даними "Укрзалізниці", зараз тарифи на пасажирські перевезення значно дешевші, ніж вони б мали коштувати.

Середня вартість квитка і його собівартість:

СВ - коштує 1 437 гривень, а реальні витрати становлять - 2 576 гривень;

1 клас ІС - коштує 691 гривню, а реальні витрати - 1 017 гривень;

купе - коштує 606 гривень, а реальні витрати - 1 335 гривень.

плацкарт - коштує 374 гривні, а реальні витрати становлять - 1 040 гривень.

Найбільший розрив між тарифом та реальними витратами у вартості плацкартів - 178%, найменший - у вартості квитків 1 класу ІС - 47%.

Поточні тарифи та реальна собівартість квитків "Укрзалізниці" (скриншот)

Що буде з тарифами далі

"Укрзалізниця" планує "підняти динамічне ціноутворення" для пасажирських купейних вагонів СВ і 1-го класу "Інтерсіті". Разом із тим на інші види квитків залишаться поточні тарифи. На підняття цін компанія змушена піти через те, що вантажоперевезення уже не перекриває витрат на пасажирські рейси.

"Завжди вантажні перевезення допомагали покривати збитки пасажирських перевезень. До повномасштабки ми продовжували вести російський, казахський транзит. Це генерувало в кращі часи понад мільярд доларів доходу. Зараз цього нема, крім того, зростають витрата на електроенергію, на паливо тощо", - пояснив Олександр Перцовський.

У перші роки повномасштабної війни вдалося перекрити втрати від скорочення перевезень завдяки підвищенню на 70% тарифів на вантажоперевезення. Втім ситуація різко змінилась після відкриття "зернового кордону" (перевезення морем) у 2024 році, тоді кількість перевезень "УЗ" знову скоротилась.

Щоб продовжувати роботу компанії, потрібно було або суттєво підвищити ціни на всі квитки, або отримати державну підтримку. Тому "Укрзалізниця" запропонувала уряду запустити програму "УЗ 3000", щоб використати бюджетні кошти на перевезення реальних пасажирів, а не на порожні місця, і "відпрацювати" субвенцію.