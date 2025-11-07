Сколько на самом деле стоит поездка "Укрзализныцей": компания раскрыла себестоимость билетов

Какая реальная себестоимость билетов

По данным "Укрзализныци", сейчас тарифы на пассажирские перевозки значительно дешевле, чем они должны стоить.

Средняя стоимость билета и его себестоимость:

СВ - стоит 1 437 гривен, а реальные расходы составляют - 2 576 гривен;

1 класс ІС - стоит 691 гривну, а реальные расходы - 1 017 гривен;

купе - стоит 606 гривен, а реальные расходы - 1 335 гривен.

плацкарт - стоит 374 гривны, а реальные расходы составляют - 1 040 гривен.

Самый большой разрыв между тарифом и реальными затратами в стоимости плацкартов - 178%, самый меленький - в стоимости билетов 1 класса ІС - 47%.

Текущие тарифы и реальная себестоимость билетов "Укрзализныци" (скриншот)

Что будет с тарифами дальше

"Укрзализныця" планирует "поднять динамическое ценообразование" для пассажирских купейных вагонов СВ и 1-го класса "Интерсити". Вместе с тем на другие виды билетов останутся текущие тарифы. На поднятие цен компания вынуждена пойти из-за того, что грузоперевозки уже не перекрывают расходы на пассажирские рейсы.

"Всегда грузовые перевозки помогали покрывать убытки пассажирских перевозок. До полномасштабки мы продолжали вести российский, казахский транзит. Это генерировало в лучшие времена более миллиарда долларов дохода. Сейчас этого нет, кроме того, растут расходы на электроэнергию, на топливо и т.д.", - пояснил Александр Перцовский.

В первые годы полномасштабной войны удалось перекрыть потери от сокращения перевозок благодаря повышению на 70% тарифов на грузоперевозки. Однако ситуация резко изменилась после открытия "зерновой границы" (перевозки морем) в 2024 году, тогда количество перевозок "УЗ" снова сократилось.

Чтобы продолжать работу компании, нужно было либо существенно повысить цены на все билеты, либо получить государственную поддержку. Поэтому "Укрзализныця" предложила правительству запустить программу "УЗ 3000", чтобы использовать бюджетные средства на перевозку реальных пассажиров, а не на пустые места, и "отработать" субвенцию.