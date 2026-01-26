Скільки нардепів отримали підозри за 10 років роботи САП: відповідь очільника

Перші провадження та роль генпрокурорів

За словами Клименка, перше кримінальне провадження щодо народного депутата було зареєстроване наприкінці перебування на посаді колишньої генпрокурорки Ірини Венедіктової - за заявами, що надійшли наприкінці 2021 року. Саме цей епізод став стартом подальших розслідувань.

Він також зазначив, що в різні періоди відомості до ЄРДР щодо народних депутатів вносили генпрокурор Андрій Костін та чинний генпрокурор Руслан Кравченко.

"Конверти" та перерва після вторгнення

Очільник САП розповів, що після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році виплати депутатам "у конвертах" на певний час припинилися. Однак після отримання інформації про їх поновлення антикорупційні органи відновили активну роботу в цьому напрямку.

П’ять підозр наприкінці 2025 року

Клименко додав, що у грудні 2025 року САП повідомила про підозру п’ятьом народним депутатам, що стало черговим етапом у розслідуваннях щодо корупції у парламенті.