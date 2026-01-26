Скільки нардепів отримали підозри за 10 років роботи САП: відповідь очільника

За десять років роботи антикорупційних органів підозри отримали 79 чинних і колишніх народних депутатів України. Із них 41 депутат - представники Верховної Ради IX скликання.
Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".
За словами Клименка, перше кримінальне провадження щодо народного депутата було зареєстроване наприкінці перебування на посаді колишньої генпрокурорки Ірини Венедіктової - за заявами, що надійшли наприкінці 2021 року. Саме цей епізод став стартом подальших розслідувань.
Він також зазначив, що в різні періоди відомості до ЄРДР щодо народних депутатів вносили генпрокурор Андрій Костін та чинний генпрокурор Руслан Кравченко.
Очільник САП розповів, що після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році виплати депутатам "у конвертах" на певний час припинилися. Однак після отримання інформації про їх поновлення антикорупційні органи відновили активну роботу в цьому напрямку.
Клименко додав, що у грудні 2025 року САП повідомила про підозру п’ятьом народним депутатам, що стало черговим етапом у розслідуваннях щодо корупції у парламенті.
27 грудня НАБУ та САП повідомили про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входили чинні народні депутати України. Операцію провели під прикриттям.
29 грудня правоохоронці повідомили про підозру учасникам групи, яка діяла у Верховній Раді та забезпечувала отримання депутатами неправомірної вигоди за «потрібні» голосування.
Згодом стали відомі імена п’яти народних депутатів, які отримували неправомірну вигоду: Євгеній Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Юрій Кисель та Михайло Лаба, повідомляє РБК-Україна.
13 січня НАБУ та САП заявили про викриття очільника однієї з парламентських фракцій. За даними слідства він пропонував народним депутатам хабарі за підтримку окремих законопроєктів під час голосування.
Згодом стало відомо, що мова йде про лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко.