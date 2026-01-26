RU

Сколько нардепов получили подозрения за 10 лет работы САП: ответ главы

Фото: Александр Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

За десять лет работы антикоррупционных органов подозрения получили 79 действующих и бывших народных депутатов Украины. Из них 41 депутат - представители Верховной Рады IX созыва.

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Укринформу".

Первые производства и роль генпрокуроров

По словам Клименко, первое уголовное производство в отношении народного депутата было зарегистрировано в конце пребывания в должности бывшего генпрокурора Ирины Венедиктовой - по заявлениям, поступившим в конце 2021 года. Именно этот эпизод стал стартом дальнейших расследований.

Он также отметил, что в разные периоды сведения в ЕРДР в отношении народных депутатов вносили генпрокурор Андрей Костин и действующий генпрокурор Руслан Кравченко.

"Конверты" и перерыв после вторжения

Глава САП рассказал, что после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году выплаты депутатам "в конвертах" на некоторое время прекратились. Однако после получения информации об их возобновлении антикоррупционные органы возобновили активную работу в этом направлении.

Пять подозрений в конце 2025 года

Клименко добавил, что в декабре 2025 года САП сообщила о подозрении пяти народным депутатам, что стало очередным этапом в расследованиях о коррупции в парламенте.

 

Подозрения нардепам

27 декабря НАБУ и САП сообщили о разоблачении организованной преступной группы, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. Операцию провели под прикрытием.

29 декабря правоохранители сообщили о подозрении участникам группы, которая действовала в Верховной Раде и обеспечивала получение депутатами неправомерной выгоды за "нужные" голосования.

Впоследствии стали известны имена пяти народных депутатов, которые получали неправомерную выгоду: Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко, Юрий Кисель и Михаил Лаба, сообщает РБК-Украина.

13 января НАБУ и САП заявили о разоблачении главы одной из парламентских фракций. По данным следствия он предлагал народным депутатам взятки за поддержку отдельных законопроектов во время голосования.

Впоследствии стало известно, что речь идет о лидере партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

