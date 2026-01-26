Сколько нардепов получили подозрения за 10 лет работы САП: ответ главы

Первые производства и роль генпрокуроров

По словам Клименко, первое уголовное производство в отношении народного депутата было зарегистрировано в конце пребывания в должности бывшего генпрокурора Ирины Венедиктовой - по заявлениям, поступившим в конце 2021 года. Именно этот эпизод стал стартом дальнейших расследований.

Он также отметил, что в разные периоды сведения в ЕРДР в отношении народных депутатов вносили генпрокурор Андрей Костин и действующий генпрокурор Руслан Кравченко.

"Конверты" и перерыв после вторжения

Глава САП рассказал, что после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году выплаты депутатам "в конвертах" на некоторое время прекратились. Однако после получения информации об их возобновлении антикоррупционные органы возобновили активную работу в этом направлении.

Пять подозрений в конце 2025 года

Клименко добавил, что в декабре 2025 года САП сообщила о подозрении пяти народным депутатам, что стало очередным этапом в расследованиях о коррупции в парламенте.