Скільки можна зберігати м’ясо в морозилці: конкретні строки для кожного виду

П'ятниця 15 серпня 2025 17:03
Скільки можна зберігати м’ясо в морозилці: конкретні строки для кожного виду Фото: Скільки можна зберігати м’ясо в морозилці (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

У певний момент заморожене м’ясо стає небезпечним для здоров’я, навіть, якщо ви кладете його в морозильну камеру.

РБК-Україна з посиланням на Onet розповідає, скільки м’ясо може зберігатися в морозилці.

Як довго можна зберігати м'ясо в морозилці

Як довго можна зберігати м’ясо в морозилці, залежить від його виду та способу обробки. Свіжість також важлива, тому слід завжди заморожувати продукти одразу після їх придбання та не зволікати.

Кожен вид м’яса має певний максимальний час зберігання в морозильній камері, після чого він починає втрачати свою харчову цінність і смак.

Ось конкретні рекомендації:

Яловичина та телятина - ці види м’яса можна заморожувати до восьми місяців. Свинина – зберігає свою якість у морозильній камері до шести місяців.

М’ясний фарш - рекомендується зберігати його замороженим не довше двох місяців.

Прісноводна риба - оптимальний час заморожування становить три-чотири місяці.

Птиця - через вміст ненасичених жирів, які легко окислюються, птицю слід зберігати в морозильній камері максимум три місяці.

Ключовим елементом ефективного заморожування є правильна підготовка м’яса до зберігання. Герметичні контейнери або поліетиленові пакети, призначені для заморожування, є важливими для збереження якості та смаку продуктів. Гарне пакування захищає м’ясо від висихання та так званого «морозного опіку», який може негативно вплинути на його структуру.

Основний принцип ефективного заморожування полягає в підтримці постійної температури щонайменше -18°C.

Коливання температури можуть призвести до часткового розморожування продуктів, що не тільки знижує їхню якість, але й може становити ризик для здоров'я. Ніколи не заморожуйте повторно м'ясо, яке раніше було розморожене при кімнатній температурі.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

