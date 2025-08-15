ua en ru
Сколько можно хранить мясо в морозилке: конкретные сроки для каждого вида

Пятница 15 августа 2025 17:03
Сколько можно хранить мясо в морозилке: конкретные сроки для каждого вида Фото: Сколько можно хранить мясо в морозилке (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

В определенный момент замороженное мясо становится опасным для здоровья, даже если вы кладете его в морозильную камеру.

РБК-Украина со ссылкой на Onet рассказывает, сколько мясо может храниться в морозилке.

Как долго можно хранить мясо в морозилке

Как долго можно хранить мясо в морозилке, зависит от его вида и способа обработки. Свежесть также важна, поэтому следует всегда замораживать продукты сразу после их приобретения и не медлить.

Каждый вид мяса имеет определенное максимальное время хранения в морозильной камере, после чего оно начинает терять свою пищевую ценность и вкус.

Вот конкретные рекомендации:

Говядина и телятина - эти виды мяса можно замораживать до восьми месяцев. Свинина - сохраняет свое качество в морозильной камере до шести месяцев.

Мясной фарш - рекомендуется хранить его замороженным не дольше двух месяцев.

Пресноводная рыба - оптимальное время замораживания составляет три-четыре месяца.

Птица - из-за содержания ненасыщенных жиров, которые легко окисляются, птицу следует хранить в морозильной камере максимум три месяца.

Ключевым элементом эффективной заморозки является правильная подготовка мяса к хранению. Герметичные контейнеры или полиэтиленовые пакеты, предназначенные для замораживания, важны для сохранения качества и вкуса продуктов. Хорошая упаковка защищает мясо от высыхания и так называемого "морозного ожога", который может негативно повлиять на его структуру.

Основной принцип эффективного замораживания заключается в поддержании постоянной температуры не менее -18°C.

Колебания температуры могут привести к частичному размораживанию продуктов, что не только снижает их качество, но и может представлять риск для здоровья. Никогда не замораживайте повторно мясо, которое ранее было разморожено при комнатной температуре.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

