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5 продуктів, якими найчастіше труяться влітку: що варто знати кожному

Неділя 27 липня 2025 12:15
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5 продуктів, якими найчастіше труяться влітку: що варто знати кожному Фото: Ці продукти спричиняють отруєння у спеку (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Літній сезон -це не лише час відпочинку, а й період підвищеного ризику харчових отруєнь. Високі температури створюють ідеальні умови для розмноження бактерій, тому деякі звичні продукти можуть стати небезпечними буквально за кілька годин.

РБК-Україна розповідає про топ-5 продуктів, які найчастіше спричиняють харчові отруєння влітку і на що варто звернути увагу.

Яйця та страви з них

Сирі або недостатньо термічно оброблені яйця - джерело сальмонели. Особливо небезпечні домашні яйця, які зберігаються без холодильника. Омілети, заправки з жовтками, домашній майонез, все це потенційно небезпечно без належної обробки.

М’ясо і ковбасні вироби

У спеку м’ясо псується дуже швидко. Куплені на стихійному ринку шашлик або сосиски, що пролежали кілька годин без холодильника, можуть спричинити серйозне отруєння. Навіть запаковане м’ясо в магазині може бути небезпечним, якщо порушувався температурний режим.

Майонезні салати

Салати типу "Олів’є", "Шуба" чи з крабовими паличками - це бомба уповільненої дії в спеку. Майонез - ідеальне середовище для бактерій, які активізуються вже через 1-2 години поза холодильником. Такі страви варто готувати безпосередньо перед споживанням і не зберігати "на потім".

Молочні продукти

Кефір, йогурт, сир, молоко - усе це швидко псується при найменшому порушенні умов зберігання. Особливо небезпечні домашні молочні продукти без пастеризації. Навіть охолоджені, вони мають обмежений термін придатності.

Торти та тістечка з кремом

Кондитерські вироби з вершковим або білковим кремом легко вбирають бактерії, особливо якщо зберігаються не в холодильнику. Купувати їх краще у перевірених продавців і тільки з холодильної вітрини.

У спеку уникайте їжі "з вулиці", ретельно мийте руки та овочі, перевіряйте терміни придатності.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Health, Wikipedia, поради дієтологів.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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