5 фактів, які змінять ваше ставлення до ультрапастеризованого молока
Ультрапастеризоване молоко стало звичним продуктом на полицях супермаркетів. Воно зручне, довго зберігається та не потребує холодильника до відкриття. Але чи насправді воно таке саме, як свіже фермерське молоко?
РБК-Україна пропонує вам розглянути 5 фактів, які допоможуть подивитися на цей продукт під новим кутом.
Обробка при високих температурах
На відміну від звичайної пастеризації (70–80°C), ультрапастеризоване молоко проходить обробку при температурі 135–150°C всього за 2-4 секунди. Це миттєво знищує більшість мікроорганізмів, включаючи патогенні бактерії, тому молоко стає безпечним і не псується місяцями. Проте така температура також частково змінює структуру білків і знижує вміст деяких вітамінів.
Практично стерильне
Завдяки високій температурі обробки ультрапастеризоване молоко стає майже стерильним. Саме тому його можна зберігати без холодильника до 6 місяців у герметичному пакуванні. Але це й означає, що продукт втрачає живі ферменти та частину мікрофлори, які присутні у свіжому молоці.
Менше смаку - більше зручності
Через обробку смак ультрапастеризованого молока стає більш нейтральним або навіть трохи "звареним". Деякі гурмани вважають його менш привабливим, ніж у свіжого молока, але для кави, кулінарії чи щоденного вживання воно залишається зручним варіантом.
Менше вітаміну C та B
Ультрапастеризація зменшує вміст термочутливих вітамінів, зокрема вітаміну C та групи B. Хоча втрати не критичні, слід пам’ятати: це вже не джерело вітамінів, як фермерське молоко.
Ідеальне для людей з алергією на бактерії у сирому молоці
Таке молоко чудовий варіант для тих, хто боїться бактеріального забруднення або має підвищену чутливість. Його безпечність зробила його популярним серед сімей з дітьми.
Ультрапастеризоване молоко - це не "поганий" продукт. Воно має свої плюси: безпечність, довгий термін зберігання, зручність.
Вас може зацікавити
- Топ-6 молочних продуктів, які майже не містять цукру та не шкодять фігурі
- Який плавлений сир не варто купувати
- Топ-4 види сиру, які знижують тиск і підтримують здоров’я серця
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Держпродспоживслужба, Instagram-сторінка вченого Олександра Коляди.
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.