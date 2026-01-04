Скільки людей загинуло під час операції США у Венесуелі: дані NYT

Масштабна військова операція США на території Венесуели призвела до значних людських втрат. Загинули щонайменше 40 осіб - серед них військові та цивільні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The New York Times.
Президент США Дональд Трамп в ефірі Fox News заявив, що під час операції жоден американський військовослужбовець не загинув, однак допустив наявність поранених.
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн уточнив, що один із гелікоптерів, залучених до евакуації затриманого Ніколаса Мадуро, потрапив під обстріл. Машина була пошкоджена, але змогла повернутися на базу.
Водночас, як пише NYT з’являються деталі про жертви серед мирного населення. У прибережному районі Катія-ла-Мар, неподалік аеропорту Каракаса, під час американських авіаударів постраждав триповерховий житловий будинок.
Внаслідок удару загинула 80-річна Роза Гонсалес. Сусіди намагалися доправити її до лікарні, однак медики констатували смерть. Її племінник Вілман Гонсалес отримав поранення обличчя та боку. Ще одна жінка перебуває в лікарні у критичному стані.
Будівля зазнала серйозних руйнувань, мешканці залишилися без житла. На місці працюють слідчі, які вилучають уламки боєприпасів. Місцеві жителі висловлюють обурення та розпач. Один із мешканців району заявив, що, на його думку, операція США пов’язана з прагненням контролювати нафтові ресурси країни, тоді як життя цивільних не береться до уваги.
Наразі в постраждалих районах тривають пошуки вцілілого майна, а люди, які втратили домівки, не знають, де їм шукати прихисток.
Нагадаємо, 3 січня Сполучені Штати провели масштабну військову операцію в столиці Венесуели Каракасі. До дій були залучені авіація, ВМС США, безпілотні системи, а також агентурні можливості ЦРУ.
Ключовою метою операції стало затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Разом із ним американські сили взяли під варту його дружину Сілію Флорес. Обох було вивезено до США, де вони наразі перебувають під арештом.
Президент США Дональд Трамп опублікував перше фото Мадуро після затримання - знімок зробили на борту американського десантного корабля USS Iwo Jima.
Того ж дня прокуратура Південного округу Нью-Йорка висунула Мадуро низку серйозних обвинувачень. Йдеться, зокрема, про змову з метою наркотероризму, організацію постачання кокаїну до США, незаконне володіння автоматичною зброєю та вибухівкою, а також змову щодо їх використання проти Сполучених Штатів.
Раніше повідомлялося, що після затримання Мадуро та його дружини подальший розвиток подій у Венесуелі можливий за кількома сценаріями - від конституційної передачі влади до військового перевороту або повного колапсу чинного режиму.
Водночас конституція Венесуели передбачає перехід президентських повноважень до віцепрезидентки Делсі Родрігес. Вона вже заявила, що уряд не володіє інформацією про місце перебування Мадуро та його дружини.