Скільки людей у Одесі та області лишаються без світла після ударів РФ? Відповідь ДТЕК

Атаки РФ на Одесу та область

Нагадаємо, в ніч на суботу, 13 грудня, Росія завдала масованого удару по Одесі та Одеській області. Внаслідок обстрілу в регіоні виникли перебої з електропостачанням і водою.

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко, в Одесі наразі вдалося відновити електропостачання для 180 тисяч споживачів, а роботи із заживлення всіх районів міста тривають цілодобово.

За її словами, теплопостачання в Одесі забезпечене в усіх районах, відбувається поетапний запуск окремих котелень.

Централізоване водопостачання у місті повністю відновлене. За потреби мешканців організовано підвезення питної та технічної води. У районах продовжують працювати пункти незламності та польові кухні.

Як працюють магазини, транспорт і банки в Одесі після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі - читайте в матеріалі РБК-Україна.