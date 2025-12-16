RU

Экономика Авто Tech

Сколько людей в Одессе и области остаются без света после ударов РФ? Ответ ДТЭК

Фото: в ДТЭК рассказали о ситуации со светом в Одессе и области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Из-за массированных ударов россиян по энергетической инфраструктуре Одессы и области в регионе без света остается около 288 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"Одесская область: после массированного удара энергетики вернули свет для почти 330 000 семей. Также удалось восстановить питание объектов критической инфраструктуры", - отметили в ДТЭК.

Также сообщается, что в Одессе и области из-за массированных ударов РФ по региону без света до сих пор остается 288 тысяч семей.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы полностью ликвидировать последствия атаки. Спасибо жителям Одесской области за стойкость и поддержку", - добавили в компании.

 

Атаки РФ на Одессу и область

Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, Россия нанесла массированный удар по Одессе и Одесской области. Вследствие обстрелов в регионе возникли перебои с электроснабжением и водой.

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко, в Одессе сейчас удалось восстановить электроснабжение для 180 тысяч потребителей, а работы по запитке всех районов города продолжаются круглосуточно.

По ее словам, теплоснабжение в Одессе обеспечено во всех районах, происходит поэтапный запуск отдельных котельных.

Централизованное водоснабжение в городе полностью восстановлено. При необходимости жителей организован подвоз питьевой и технической воды. В районах продолжают работать пункты несокрушимости и полевые кухни.

Как работают магазины, транспорт и банки в Одессе после массированных ударов по энергетической инфраструктуре - читайте в материале РБК-Украина.

ЭлектроэнергияОдессаДТЭК