Сколько людей в Одессе и области остаются без света после ударов РФ? Ответ ДТЭК

Атаки РФ на Одессу и область

Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, Россия нанесла массированный удар по Одессе и Одесской области. Вследствие обстрелов в регионе возникли перебои с электроснабжением и водой.

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко, в Одессе сейчас удалось восстановить электроснабжение для 180 тысяч потребителей, а работы по запитке всех районов города продолжаются круглосуточно.

По ее словам, теплоснабжение в Одессе обеспечено во всех районах, происходит поэтапный запуск отдельных котельных.

Централизованное водоснабжение в городе полностью восстановлено. При необходимости жителей организован подвоз питьевой и технической воды. В районах продолжают работать пункты несокрушимости и полевые кухни.

