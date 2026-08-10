Сколько крылатых ракет и баллистики сейчас производит РФ: данные ГУР

Несмотря на санкции и потери авиации, Россия наращивает выпуск ракет - по некоторым типам месячный план перевыполнили вдвое. Разведка раскрыла конкретные цифры.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " РФ выполняет план по ракетам, пауза в обстрелах вряд ли будет: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР ".

План выполняют на 110-120 процентов

По основным типам ракетного вооружения Россия сейчас выполняет месячный план на уровне 110-120 процентов. В июле план по производству крылатых ракет Х-101 выполнили на 140 процентов, "Калибров" - на 111 процентов, а крылатой ракеты Х-35 - на 200 процентов.

Сколько ракет выпускают ежемесячно

Х-101: план на август = 72 единицы, столько же планировали на июль, но фактически изготовили 87 ракет;

3М14 "Калибр": план на август - 26 единиц, в июле план был такой же, а получилось 29 ракет.

Почему авиацию применяют реже

У россиян есть технические проблемы с крылатыми ракетами и самолетами - не все ракеты сходят в момент пуска, рассказал заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий.

Для страхования они привлекают резервную авиацию.

"Те ракеты Х-101, которые у них не срабатывают при пуске, повторно отправляют на производство, чтобы проверить и устранить технические проблемы", - сказал Скибицкий.

Куда уходят ракеты "Калибр"

Большинство производимых "Калибров" сейчас направляют на оснащение других флотов - все новые боевые корабли и подлодки России оборудованы этими системами. Фактически ракеты уходят в резерв.

Украинская противовоздушная оборона сбивает около 100 процентов "Калибров" при наличии достаточного количества зенитных ракет.

Запас "Искандеров" приближается к 130 ракетам

"По данным военной разведки, по состоянию на 5 августа их запас, выделенный для группировки войск - около 130 ракет 9М723", - говорит Скибицкий.

При этом плановый месячный показатель производства - 60 единиц. Однако в июле вместо 60 они изготовили 65.

Новая ракета "поверхность - поверхность" на базе С-400

"Та ракета, которую противник использует во время атак - РМ-48У - специально создана и запускается по наземным целям. Это не классическая зенитная ракета, которую можно использовать для ПВО, просто для нее ЗРК С-400 используют как пусковую. Это ракета класса "поверхность - поверхность".

Враг наладил производство этой ракеты: план на август составляет примерно 40 единиц, а ориентировочные запасы - до 400 единиц.

Какие новые ракеты появились у россиян

"Бандероль" и "Дань-Т" - баражирующие боеприпасы, запускаемые с вертолетов, сейчас отрабатывают запуск и с самолетов;

"Циркон" - ракета, появившаяся в арсенале этого года;

модернизированный "Оникс" - раньше бил только по морским целям, теперь получил увеличенную дальность и более мощную боевую часть и может поражать наземные объекты.

Ранее внештатный советник президента Украины Сергей Флеш Бескрестнов заявил, что Россия накопила запас в несколько сотен баллистических ракет и способна регулярно пополнять этот арсенал собственным производством.

По его словам, ежемесячно россияне выпускают около 60-70 ракет "Искандер", а также продолжают производство ракет до С-400 и "Цирконы" - суммарно до 100-150 новых ракет в месяц.

Между тем, Воздушные силы ВСУ сообщили, что в июле украинская противовоздушная оборона перехватила более 5300 дронов и ракет во время отражения массированных атак.

По данным военных, именно баллистические ракеты остаются ключевым вызовом украинской ПВО.

Также, по данным военной разведки, Россия еще летом выполнила годовой план по производству ракет "Циркон" и "Оникс".