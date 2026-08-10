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Росія призупинила виробництво "Кинжалів": ГУР назвало причину

08:40 10.08.2026 Пн
2 хв
У ворога є конкретний план
aimg Уляна Безпалько aimg Юлія Капітонова
Росія призупинила виробництво "Кинжалів": ГУР назвало причину Фото: Призупинку випуску "Кинжалів" фіксують уже не перший місяць (wikipedia.org)
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Росія змогла наростити виробництво балістичних ракет, зокрема завдяки тому, що наразі перестала випускати "Кинджали".

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "РФ виконує план по ракетах, пауза в обстрілах навряд чи буде: інтервʼю з Вадимом Скібіцьким, ГУР".

За словами Скібіцького, ракетне паливо йде вже не для "Кинджалів", а на інші балістичні ракети.

Ба більше, росіяни призупинили випуск та застосування Х-32 (модернізації Х-22, - ред.), відтак кошти та комплектуючі, які відводилися для них, перерозподілили на інші типи ракет, які вважаються більш ефективними.

ГУР фіксує такі тенденції ще з квітня 2026 року.

Як пояснив Скібіцький, ворог робив усе можливе, щоб збільшити точність Х-32. Попри це, результати кількох бойових випробувань показали, що їм це не вдається. Саме тому росіяни вирішили знову повернути їх на доопрацювання, а план серійного виробництва призупинили.

"Такі ж у них нюанси і з "Кинжалами". Навряд чи ми згадаємо випадок, коли ця ракета влучала точно у ціль. Для ефективної ракети відхилення від цілі не має перевищувати 5-7 метрів, а в них - 30 метрів і більше", - наголосив заступник начальника ГУР.

Він також зазначив, що противник зосереджується на виробництві певних засобів ураження і на них перерозподіляє кошти.

"І це логічно: якщо є певні типи ракет, які доходять до цілей, - вони збільшують їхнє виробництво. Крім того, вони роблять акцент на виробництві тих засобів, для яких у них є комплектуючі", - пояснив Скібіцький.

Раніше РБК-Україна розповідало, що КНДР розгортає у Росії свій ракетний підрозділ для атак на Україну.

Також ми писали, що заради захисту Москви від атак ЗСУ влада РФ була змушена "оголити" інші напрямки.

Окрім того, дізнайтеся, як ГУР викрило ще одну мережу СЗР Росії.

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Російська Федерація ГУР Війна Росії проти України Ракети Кинджал
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