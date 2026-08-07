ЗСУ назвали ключовий виклик під час останніх масованих атак росіян

Українська ППО минулого місяця перехопила понад 5300 дронів і ракет під час відбиття масованих ворожих атак, ключовим викликом стала балістика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони України.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, під час повітряних ударів противник застосував понад 9 тисяч ударних дронів і ракет, без урахування розвідувальних БпЛА.

Упродовж липня 2026 року сили ППО перехопили:

5 142 ударні безпілотники типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших;

216 ракет різних типів.

Крім того, було знешкоджено понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня. Зазначається, що балістичні ракети залишаються головним викликом для протиповітряної оборони.

У липні ворог застосував рекордну кількість балістичних ракет для ударів по Україні. У підрахунку використано результати роботи авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем, мобільних вогневих груп Сил оборони України під час відбиття атак.

Найбільші дронові та ракетні атаки липня

Українська ППО у липні працювала в умовах критичної нестачі ракет-перехоплювачів для протидії балістичному терору.

У ніч проти 2 липня ворог застосував 4 протикорабельні ракети "Циркон", 24 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400, 34 крилаті ракети Х-101, 8 "Калібрів", 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та майже 500 далекобійних дронів різних типів.

У цих умовах українськими силами було збито/подавлено 476 дронів, 44 із 46 крилатих та керованих авіаційних ракет, але лише 4 з 28 ракет, що рухалися за балістичною траєкторією.

Близькою за масштабом стала атака в ніч проти 6 липня, ворог застосував 68 ракет і понад 350 дронів. Українська ППО перехопила 326 БпЛА та 37 із 39 крилатих ракет. На жаль, балістику перехопити не вдалося.

Третя найбільша атака липня сталася в ніч на 30 липня, коли ворог запустив 74 ракети різних типів і понад 280 дронів. Українські захисники неба перехопили 265 із 284 ударних БпЛА, 54 крилаті ракети та 1 балістичну ракету.