Росія за сім місяців виконала річний план з виробництва "Цирконів" та "Оніксів", - ГУР
Росія виконала річний план з виробництва ракет "Циркон" та "Онікс" ще влітку - хоча спочатку ці ракети створювалися зовсім для інших цілей.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "РФ виконує план по ракетах, пауза в обстрілах навряд чи буде: інтервʼю з Вадимом Скібіцьким, ГУР".
Скільки ракет виготовила Росія
Станом на 3 серпня противник уже виконав річний план з виробництва ракет "Циркон" та "Онікс", який був визначений у державному оборонному замовленні.
За сім місяців цього року Росія виготовила:
- 33 ракети "Циркон";
- 60 ракет "Онікс".
Спочатку обидва типи ракет створювалися як протикорабельні. Після модернізації росіяни почали застосовувати їх і по наземних цілях.
Раніше позаштатний радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що Росія накопичила запас у кілька сотень балістичних ракет і здатна регулярно поповнювати цей арсенал власним виробництвом.
За його словами, щомісяця росіяни випускають близько 60-70 ракет "Іскандер", а також продовжують виробництво ракет до С-400 та "Циркони" - сумарно до 100-150 нових ракет на місяць.
Тим часом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у липні українська протиповітряна оборона перехопила понад 5300 дронів і ракет під час відбиття масованих атак.
За даними військових, саме балістичні ракети залишаються ключовим викликом для української ППО.