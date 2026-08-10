Росія за сім місяців виконала річний план з виробництва "Цирконів" та "Оніксів", - ГУР

Росія виконала річний план з виробництва ракет "Циркон" та "Онікс" ще влітку - хоча спочатку ці ракети створювалися зовсім для інших цілей.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " РФ виконує план по ракетах, пауза в обстрілах навряд чи буде: інтервʼю з Вадимом Скібіцьким, ГУР ".

Скільки ракет виготовила Росія

Станом на 3 серпня противник уже виконав річний план з виробництва ракет "Циркон" та "Онікс", який був визначений у державному оборонному замовленні.

За сім місяців цього року Росія виготовила:

33 ракети "Циркон";

60 ракет "Онікс".

Спочатку обидва типи ракет створювалися як протикорабельні. Після модернізації росіяни почали застосовувати їх і по наземних цілях.

Раніше позаштатний радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що Росія накопичила запас у кілька сотень балістичних ракет і здатна регулярно поповнювати цей арсенал власним виробництвом.