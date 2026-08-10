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Росія за сім місяців виконала річний план з виробництва "Цирконів" та "Оніксів", - ГУР

08:28 10.08.2026 Пн
2 хв
Скільки ракет "Циркон" та "Онікс" вже має Росія?
aimg Олена Чупровська aimg Уляна Безпалько
Росія за сім місяців виконала річний план з виробництва "Цирконів" та "Оніксів", - ГУР Фото: Росія випередила графік і вже наростила запаси ракет "Циркон" та "Онікс" (росЗМІ)
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Росія виконала річний план з виробництва ракет "Циркон" та "Онікс" ще влітку - хоча спочатку ці ракети створювалися зовсім для інших цілей.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "РФ виконує план по ракетах, пауза в обстрілах навряд чи буде: інтервʼю з Вадимом Скібіцьким, ГУР".

Скільки ракет виготовила Росія

Станом на 3 серпня противник уже виконав річний план з виробництва ракет "Циркон" та "Онікс", який був визначений у державному оборонному замовленні.

За сім місяців цього року Росія виготовила:

  • 33 ракети "Циркон";
  • 60 ракет "Онікс".

Спочатку обидва типи ракет створювалися як протикорабельні. Після модернізації росіяни почали застосовувати їх і по наземних цілях.

Раніше позаштатний радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що Росія накопичила запас у кілька сотень балістичних ракет і здатна регулярно поповнювати цей арсенал власним виробництвом.

За його словами, щомісяця росіяни випускають близько 60-70 ракет "Іскандер", а також продовжують виробництво ракет до С-400 та "Циркони" - сумарно до 100-150 нових ракет на місяць.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у липні українська протиповітряна оборона перехопила понад 5300 дронів і ракет під час відбиття масованих атак.

За даними військових, саме балістичні ракети залишаються ключовим викликом для української ППО.

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