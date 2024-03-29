Скільки коштують долар та євро: свіжі курси в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився за падінням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 29 березня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 39,45 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 42,95 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,95 гривні, євро по 42,25 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,10-39,15 грн/долар (купівля-продаж) - падіння на 13 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль після історичного максимуму.

Офіційний курс на 29 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,2214 грн за 1 долар (-0,0059 грн). Курс євро становитиме 42,367 гривень за 1 євро (-0,0750 грн).

Ситуація на ринку

Курс долара за березень зріс приблизно на 1 гривню. Зокрема офіційний курс НБУ піднявся на 2,7% з 38,20 грн/долар на 29 лютого до 39,22 грн/на 29 березня.

Зростання курсу долара відбувається незважаючи на те, що дефіцит валюти на міжбанку не такий значний, як наприкінці 2023 року.

Як заявив у коментарі РБК-Україна Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, НБУ бере активну участь у торгах, але дає національній валюті послабитися, намагаючись витратити менше золотовалютних резервів.

"Ми не очікуємо курсу 40 грн/долар у короткостроковій перспективі. Не виключаємо корекцію наприкінці місяця та початку квітня у податковий та зарплатний період", - сказав Курінний.

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, ситуація на валютному ринку України не викликає занепокоєння НБУ щодо цілей щодо інфляції та привабливості заощаджень у гривні.

"На нашу думку, ситуація на валютному ринку залишається достатньо контрольованою. Курс у нас коливається як в один, так і в інший бік. Так, дійсно, протягом останніх тижнів більше бачили ослаблення обмінного курсу", - сказав він.

Ніколайчук нагадав, що динаміка обмінного курсу визначається змінами у балансі попиту та пропозиції валюти на ринку.