У НБУ зробили заяву щодо зростання курсу долара

Ситуація на валютному ринку України не викликає занепокоєння НБУ щодо цілей з інфляції та привабливості заощаджень у гривні. Курс визначається динамікою попиту і пропозиції.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню " Forbes. Україна ".

"На нашу думку ситуація на валютному ринку залишається достатньо контрольованою. Курс у нас коливається як в одну, так і в іншу сторону. Так, дійсно, протягом останніх тижнів більше бачили послаблення обмінного курсу", - сказав він.

Ніколайчук нагадав, що динаміка обмінного курсу визначається змінами в балансі попиту і пропозиції валюти на ринку.

"І на сьогоднішній день та динаміка, яка є, на нашу думку, є абсолютно узгодженою з нашими цілями по забезпеченню привабливості гривні. Наші інструменти в гривні залишаються привабливими з урахуванням поточного рівня інфляції, прогнозованого рівня інфляції. Також ця динаміка не підважує нашу мету утримання на відносно низькому рівні інфляції цього року", - сказав заступник голови НБУ.

Нагадаємо, курс долара за останні десять днів зріс приблизно на 1 гривню. Офіційний курс НБУ на 20 березня вперше перетнув позначку 39 гривень та досяг 39,13 грн/долар.

НБУ з жовтня 2023 року перейшов до режиму керованої гнучкості курсу та реагує на ситуацію на ринку, підвищуючи чи знижуючи курс своїх інтервенцій. Більшість операцій на міжбанку йдуть за рахунок купівлі доларів банками у НБУ, тому регулятор фактично контролює курс.