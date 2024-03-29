Сколько стоят доллар и евро: свежие курсы в обменных пунктах

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился вслед за падением на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 29 марта средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 39,45 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 42,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,95 гривен, евро по 42,25 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,10-39,15 грн/доллар (покупка-продажа) – падение на 13 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд после исторического максимума.

Официальный курс на 29 марта 2024 года установлен на таком уровне: 39,2214 гривен за 1 доллар (-0,0059 грн). Курс евро составит 42,367 гривен за 1 евро (-0,0750 грн).

Ситуация на рынке

Курс доллара за март вырос примерно на 1 гривну. В частности, официальный курс НБУ поднялся на 2,7% с 38,20 грн/доллар на 29 февраля до 39,22 грн/на 29 марта.

Рост курса доллара происходит несмотря на то, что дефицит валюты на межбанке не так значителен, как в конце 2023 года.

Как заявил в комментарии РБК-Украина Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, НБУ активно участвует в торгах, но дает национальной валюте ослабиться, пытаясь потратить меньше золотовалютных резервов.

"Мы не ожидаем курс 40 грн/доллар в краткосрочной перспективе. Не исключаем коррекцию в конце месяца и начале апреля в налоговый и зарплатный период", - сказал Куренной.

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, ситуация на валютном рынке Украины не вызывает обеспокоенности НБУ по поводу целей по инфляции и привлекательности сбережений в гривне.

"По нашему мнению, ситуация на валютном рынке остается достаточно контролируемой. Курс у нас колеблется как в одну, так и в другую сторону. Да, действительно, в течение последних недель больше видели ослабление обменного курса", - сказал он.

Николайчук напомнил, что динамика обменного курса определяется изменениями в балансе спроса и предложения валюты на рынке.