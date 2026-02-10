UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Скільки коштують 100 доларів 10 лютого і де найвигідніший курс: огляд банків

Фото: скільки коштують 100 доларів 10 лютого (соцмережі ПриватБанку)
Автор: Ірина Гамерська

Обмінники та банки вранці 10 лютого оновили курс долара. Американська валюта впевнено тримається на позначні вище 43 гривень.

Який актуальний курс сьогодні та де дешевше купувати долари - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Чи втримається долар по 43 грн до кінця тижня і який можливий максимум

Головне:

  • Офіційний курс НБУ: долар - 43,02 грн
  • Обмінники: купівля 100 доларів за 4 320 грн, здати можна за 4 310 грн.
  • Найкраща ціна: Найдешевший готівковий долар сьогодні в обмінниках та касах ПриватБанку.
  • Картковий курс: Традиційно на 5-10 копійок вигідніший за готівковий у більшості банків.

Фото: курс валют в обмінниках 10 лютого (інфографіка РБК-Україна)

За даними порталу Minfin, станом на ранок в обмінниках 100 доларів в середньому коштуватимуть 4 320 гривень. Здати валюту можна за курсом нижче - 4 310 гривень.

В банках же ситуація трохи відрізняється:

У ПриватБанку за 100 доларів доведеться заплатити 4 330 гривень (у касі) та 4 329 (безнал). Здати валюту відповідно 4 270 та 4 285 гривень.

Ощадбанк продає валюту у касах за 4 340 гривень, а карткою - 4 345 гривень. Здати 100 доларів коштуватиме відповідно 4 285 та 4 290 гривень.

Купити 100 доларів у Монобанку сьогодні можна за 4 328 гривень, а здати - за 4 286 гривень.

"Пумб" продає 100 доларів у касах за 4 350 гривень, а при оплаті карткою - 4 330 гривень. Здати 100 доларів можна за 4 290 та 4 300 гривень відповідно.

OTP Bank продає 100 доларів по 4 335 гривень у касах та 4 330 - безнал. Продати валюту сьогодні тут можна за 4 280 та 4 285 гривень.

