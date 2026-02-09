Долар падає, євро росте: який курс на 10 лютого і чому в касах ціни вищі

Нацбанк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 10 лютого. Поки долар робить невеликий крок назад, європейська валюта впевнено додає в ціні.

Яким буде офіційний курс валют завтра та чому в обмінниках та касах банків "цінники" дорожче - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Долар: 43,02 грн (-2 коп.).

43,02 грн (-2 коп.). Євро: 51,12 грн (+36 коп.).

51,12 грн (+36 коп.). Реальність в обмінниках: готівкові курси зазвичай вищі за офіційні через маржу (націнку), яку встановлюють оператори ринку.

готівкові курси зазвичай вищі за офіційні через маржу (націнку), яку встановлюють оператори ринку. Чому дорожче: у вартість валюти в касах закладаються витрати на оренду, електроенергію, безпеку та зарплати персоналу.

у вартість валюти в касах закладаються витрати на оренду, електроенергію, безпеку та зарплати персоналу. Регіональний фактор: кожен обмінник може коригувати курс залежно від того, наскільки високий попит на валюту в конкретному місті чи районі.

Фото: курс валют НБУ на 10 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив офіційний курс долара на 10 лютого на рівні 43,02 (-2 коп.) гривень. Що ж стосується євро - валюта продовжує дорожчати. Завтра європейська валюта коштуватиме 51,12 гривню, що на 36 копійок дорожче, ніж сьогодні.

Чому курс валют в обмінниках різний?

Як пояснив у коментарі РБК-Україна економіст Олег Пендзин, базою для визначення курсу валют є НБУ. Але завжди є різниця між покупкою і продажем - так звана маржа. І ця маржа визначається безпосередньо самим оператором ринку.

"Є певні обмеження, які визначаються Нацбанком, щоб маржа не перевищувала певної величини, щоб там не було захмарних речей. Але треба розуміти, що кожен оператор ринку визначає курс покупки і курс продажу, виходячи із тієї конкретно взятої ринкової ситуації в тому регіоні, де він працює", - пояснює експерт.

Пендзин додав, що базова цифра - це курс НБУ. А наскільки це буде відхилятися від курсу НБУ - визначає сам оператор. Тому що він орендує площі, платить за світло, платить зарплати працівникам.

"Чим більше у вас обслуговуючого персоналу, чим більше у вас вимог щодо підтримки безпеки, чим більше у вас обмінних пунктів, тим вам треба робити більшу різницю. Вам треба оцю "бригаду" якимось чином утримувати", - розповів він.