Долари 1996 року треба здати? Чи дійсно ці купюри проблемні

Долари 1996 року - такі самі гроші, як і нові. Банки не мають права відмовляти у їх прийомі.

Про це РБК-Україна розповів засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак.

Чи законна відмова у прийомі купюр

За словами фахівця, переконання про те, що банкноти 1996 року є "неправильними" - це лише поширений в Україні міф. Якщо купюра справжня, не має значних пошкоджень або надривів, вона зберігає свою повну номінальну вартість.

Такі долари приймаються всіма світовими фінансовими установами, і українські банки не є винятком. Експерт наголосив, що єдиний правильний варіант дій зі старими банкнотами - здати їх до каси банку.

Як діяти у разі відмови

Якщо працівники фінансової установи відмовляються приймати справжні банкноти через рік їх випуску, клієнту варто зафіксувати цей факт. Банк зобов'язаний їх обміняти, якщо гроші не підробні.

"Якщо якийсь банк не приймає ці банкноти, то треба дзвонити в Нацбанк і скаржитися", - підкреслив фахівець.

Гаряча лінія Нацбанку: 0 800 505 240 або +380 44 298 65 55