Курс доллара Экономика Авто Tech

Сколько стоят 100 долларов 10 февраля и где самый выгодный курс: обзор банков

Фото: сколько стоят 100 долларов 10 февраля (соцсети ПриватБанка)
Автор: Ирина Гамерская

Обменники и банки утром 10 февраля обновили курс доллара. Американская валюта уверенно держится на отметке выше 43 гривен.

Какой актуальный курс сегодня и где дешевле покупать доллары - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Удержится ли доллар по 43 грн до конца недели и какой возможный максимум

Главное:

  • Официальный курс НБУ: доллар - 43,02 грн
  • Обменники: покупка 100 долларов за 4 320 грн, сдать можно за 4 310 грн
  • Лучшая цена: Самый дешевый наличный доллар сегодня в обменниках и кассах ПриватБанка.
  • Карточный курс: Традиционно на 5-10 копеек выгоднее наличного в большинстве банков.

Фото: курс валют в обменниках 10 февраля (инфографика РБК-Украина)

По данным портала Minfin, по состоянию на утро в обменниках 100 долларов в среднем будут стоить 4 320 гривен. Сдать валюту можно по курсу ниже - 4 310 гривен.

В банках же ситуация немного отличается:

В ПриватБанке за 100 долларов придется заплатить 4 330 гривен (в кассе) и 4 329 (безнал). Сдать валюту соответственно 4 270 и 4 285 гривен.

Ощадбанк продает валюту в кассах за 4 340 гривен, а карточкой - 4 345 гривен. Сдать 100 долларов будет стоить соответственно 4 285 и 4 290 гривен.

Купить 100 долларов в Монобанке сегодня можно за 4 328 гривен, а сдать - за 4 286 гривен.

"Пумб" продает 100 долларов в кассах за 4 350 гривен, а при оплате карточкой - 4 330 гривен. Сдать 100 долларов можно за 4 290 и 4 300 гривен соответственно.

OTP Bank продает 100 долларов по 4 335 гривен в кассах и 4 330 - безнал. Продать валюту сегодня здесь можно за 4 280 и 4 285 гривен.

 

Финансы