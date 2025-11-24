Скільки коштуватимуть ялинки в Києві: у КМДА назвали ціни 2025

Звідки привозитимуть ялинки

"За інформацією КП "Світоч" Києва - організатора сезонних ярмарків з продажу натуральних хвойних дерев у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Подільському районах, ялинки будуть привезені з лісових господарств Волинської, Полтавської, Закарпатської, Чернігівської областей, країн Данії та Польщі", - заявили у Департаменті.

Яка вартість ялинок у Києві

Вартість новорічного дерева в Києві коливатиметься від 500 до 2500 гривень за погонний метр, залежно від виду.

Ціни за погонний метр:

сосна - від 500 грн;

ялинка Польща - від 750 грн;

ялинка Данія - від 2500 грн;

Зібрані композиції ялинка:

30 см - 250 грн;

60 см - 400 грн;

1 м - 550 грн.

Зібрані композиції зі сосни: 1 м - 650 грн.

Де купити ялинку

У Києві працюватиме 141 офіційна локація, де підприємці можуть реалізовувати ялинки з плантацій лісництв - безпечні, сертифіковані та легальні. Ринки розпочнуть роботу з 4 грудня.

З повним переліком локацій ялинкових ярмарків у всіх районах Києва можна ознайомитись за посиланням.