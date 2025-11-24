Скільки коштуватимуть ялинки в Києві: у КМДА назвали ціни 2025

Цьогоріч в Києві сосни продаватимуть за ціною від 500 гривень за погонний метр, а ялинки - від 750 гривень. Вартість хвойних композицій становитиме від 250 до 650 гривень.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
"За інформацією КП "Світоч" Києва - організатора сезонних ярмарків з продажу натуральних хвойних дерев у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Подільському районах, ялинки будуть привезені з лісових господарств Волинської, Полтавської, Закарпатської, Чернігівської областей, країн Данії та Польщі", - заявили у Департаменті.
Вартість новорічного дерева в Києві коливатиметься від 500 до 2500 гривень за погонний метр, залежно від виду.
Ціни за погонний метр:
Зібрані композиції ялинка:
Зібрані композиції зі сосни: 1 м - 650 грн.
У Києві працюватиме 141 офіційна локація, де підприємці можуть реалізовувати ялинки з плантацій лісництв - безпечні, сертифіковані та легальні. Ринки розпочнуть роботу з 4 грудня.
З повним переліком локацій ялинкових ярмарків у всіх районах Києва можна ознайомитись за посиланням.
Головна ялинка країни у Києві цього року буде присвячена фрескам Софії Київської. Штучне 16-метрове дерево прикрасять 10 тисячами іграшок у натуральних, "давніх" кольорах, а біля нього облаштують ятку з чаями й смаколиками.
Киян закликають долучитися до створення декору 26 листопада. Ялинку засвітять традиційно 6 грудня, у День святого Миколая.