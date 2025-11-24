Сколько будут стоить елки в Киеве: в КГГА назвали цены 2025 года

В этом году в Киеве сосны будут продавать по цене от 500 гривен за погонный метр, а елки - от 750 гривен. Стоимость хвойных композиций будет составлять от 250 до 650 гривен.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.
"По информации КП "Свиточ" Киева - организатора сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Подольском районах, елки будут привезены из лесных хозяйств Волынской, Полтавской, Закарпатской, Черниговской областей, стран Дании и Польши", - заявили в Департаменте.
Стоимость новогоднего дерева в Киеве будет колебаться от 500 до 2500 гривен за погонный метр, в зависимости от вида.
Цены за погонный метр:
Собранные композиции елка:
Собранные композиции из сосны: 1 м - 650 грн.
В Киеве будет работать 141 официальная локация, где предприниматели могут реализовывать елки с плантаций лесничеств - безопасные, сертифицированные и легальные. Рынки начнут работу с 4 декабря.
С полным перечнем локаций елочных ярмарок во всех районах Киева можно ознакомиться по ссылке.
Главная елка страны в Киеве в этом году будет посвящена фрескам Софии Киевской. Искусственное 16-метровое дерево украсят 10 тысячами игрушек в натуральных, "древних" цветах, а возле него обустроят ларек с чаями и сладостями.
Киевлян призывают присоединиться к созданию декора 26 ноября. Елку зажгут традиционно 6 декабря, в День святого Николая.