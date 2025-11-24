Сколько будут стоить елки в Киеве: в КГГА назвали цены 2025 года

Откуда будут привозить елки

"По информации КП "Свиточ" Киева - организатора сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Подольском районах, елки будут привезены из лесных хозяйств Волынской, Полтавской, Закарпатской, Черниговской областей, стран Дании и Польши", - заявили в Департаменте.

Какая стоимость елок в Киеве

Стоимость новогоднего дерева в Киеве будет колебаться от 500 до 2500 гривен за погонный метр, в зависимости от вида.

Цены за погонный метр:

сосна - от 500 грн;

елка Польша - от 750 грн;

елка Дания - от 2500 грн;

Собранные композиции елка:

30 см - 250 грн;

60 см - 400 грн;

1 м - 550 грн.

Собранные композиции из сосны: 1 м - 650 грн.

Где купить елку

В Киеве будет работать 141 официальная локация, где предприниматели могут реализовывать елки с плантаций лесничеств - безопасные, сертифицированные и легальные. Рынки начнут работу с 4 декабря.

С полным перечнем локаций елочных ярмарок во всех районах Киева можно ознакомиться по ссылке.