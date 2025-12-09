Скільки коштуватиме різдвяна вечеря 2025: українцям назвали вартість 12 страв

Цьогоріч різдвяний стіл українцям обійдеться у 1374 гривні. Це лише на 9 гривень дорожче, ніж торік. Утримати вартість вдалося завдяки рекордному врожаю борщових овочів, оскільки на них майже вдвічі впали ціни.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на підрахунки Національного наукового центру Інституту аграрної економіки .

Свіжі овочі також не з дешевих:

На третьому місці - узвар. Набір сухофруктів для двох літрів напою обійдеться у 118 грн.

Другою за вартістю стала кутя - традиційна пшенична страва у 950 г продуктів коштуватиме 213 грн. Ціну формують насамперед мак (72,50 гривень за 200 г), горіхи (68,80 гривень) та родзинки (24,99 грн за 100 г).

Найбільше доведеться заплатити за смажену рибу - близько 346 гривень. 2 кг живого коропа в середньому коштує 339 гривень, а 200 г борошна для панірування - 7,02 гривні.

