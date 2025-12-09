Скільки коштуватиме різдвяна вечеря 2025: українцям назвали вартість 12 страв
Цьогоріч різдвяний стіл українцям обійдеться у 1374 гривні. Це лише на 9 гривень дорожче, ніж торік. Утримати вартість вдалося завдяки рекордному врожаю борщових овочів, оскільки на них майже вдвічі впали ціни.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на підрахунки Національного наукового центру Інституту аграрної економіки.
Що найдорожче на різдвяному столі
Найбільше доведеться заплатити за смажену рибу - близько 346 гривень. 2 кг живого коропа в середньому коштує 339 гривень, а 200 г борошна для панірування - 7,02 гривні.
Другою за вартістю стала кутя - традиційна пшенична страва у 950 г продуктів коштуватиме 213 грн. Ціну формують насамперед мак (72,50 гривень за 200 г), горіхи (68,80 гривень) та родзинки (24,99 грн за 100 г).
На третьому місці - узвар. Набір сухофруктів для двох літрів напою обійдеться у 118 грн.
Скільки коштують інші страви
- борщ пісний з квасолею - 107,79 гривень. Найдорожчий інгредієнт - біла суха квасоля (51,50 гривень);
- салат "Вінегрет" - 49,77 гривні. Левова частина вартості припадає на солоні огірки (26,80 гривні);
- вареники з картоплею - 32,83 гривні;
- вареники з капустою - 32,03 гривні;
- вареники з вишнями - найдорожчі серед вареників - 87,83 гривні через ціну морожених ягід (69,90 гривні за 300 г);
- тушкована капуста з грибами - 70,78 гривні, з яких понад 45 гривень - вартість печериць;
- смажена картопля - 26,08 гривні.
Окремо на стіл традиційно ставлять соління:
- квашена капуста - 96,75 гривні за 500 г;
- бочкові огірки - 53,70 гривні за 400 г.
Свіжі овочі також не з дешевих:
- огірки - 66,72 грн за 500 г;
- помідори - 71,90 грн за 500 г.
Що подорожчало найбільше
Попри загальну стабільність вартості, окремі продукти показали значне зростання. Зокрема:
- олія - +26,7 %;
- морожена вишня - +25,7 %;
- бочкові огірки - +25,2 %;
- біла квасоля - +18,3 %;
- борошно - +17,5 %;
- короп живий - +12,6 %.
Читайте також про те, як змінились ціни восени і що може подорожчати перед святами.
Раніше ми писали про те, що буде з цінами на цитрусові у цьому сезоні.