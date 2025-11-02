Мандарини вже на прилавках: що буде з цінами на цитрусові у цьому сезоні

Сезон імпортних зимових фруктів уже стартував, і поки що ціни залишаються стабільними. Мандарини нового врожаю з Туреччини, Іспанії та Греції вже з’явилися у продажу, а їхня вартість майже не змінилася порівняно з минулим роком.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка .

Які зараз ціни

За словами аналітика, нині мандарини продають у середньому по 80-100 гривень за кілограм, що відповідає торішньому рівню.

"Сезон імпортних зимових фруктів уже стартував, і поки що ціни виглядають типово для початку сезону. Мандарини щойно з’явилися у продажу з нового врожаю в Туреччині, Іспанії, Греції та інших країнах", - зазначає аналітик.

Що з іншими фруктами

На полицях магазинів з’явилася також кавказька та азербайджанська хурма, яку продають за 80-100 гривень за кілограм.

Чи буде подорожчання

Гопка прогнозує, що цього року значного зростання цін на цитрусові не очікується.

"За даними профільних асоціацій, імпортних цитрусових завезуть достатньо, щоб утримати більш-менш доступні ціни. Тому різкого подорожчання не буде, окрім звичних сезонних коливань", - підкреслив експерт.

Ціни на цитрусові у мережі АТБ (скриншот)