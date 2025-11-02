Мандарини вже на прилавках: що буде з цінами на цитрусові у цьому сезоні
Сезон імпортних зимових фруктів уже стартував, і поки що ціни залишаються стабільними. Мандарини нового врожаю з Туреччини, Іспанії та Греції вже з’явилися у продажу, а їхня вартість майже не змінилася порівняно з минулим роком.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка.
Які зараз ціни
За словами аналітика, нині мандарини продають у середньому по 80-100 гривень за кілограм, що відповідає торішньому рівню.
"Сезон імпортних зимових фруктів уже стартував, і поки що ціни виглядають типово для початку сезону. Мандарини щойно з’явилися у продажу з нового врожаю в Туреччині, Іспанії, Греції та інших країнах", - зазначає аналітик.
Що з іншими фруктами
На полицях магазинів з’явилася також кавказька та азербайджанська хурма, яку продають за 80-100 гривень за кілограм.
Чи буде подорожчання
Гопка прогнозує, що цього року значного зростання цін на цитрусові не очікується.
"За даними профільних асоціацій, імпортних цитрусових завезуть достатньо, щоб утримати більш-менш доступні ціни. Тому різкого подорожчання не буде, окрім звичних сезонних коливань", - підкреслив експерт.
Ціни на цитрусові у мережі АТБ (скриншот)
Раніше ми писали про те, що ціни цього року на яблука аномально підскочили через низький урожай, який спричинили весняні заморозки. Після літнього піка вартість цих фруктів впала, але на зиму може знову піднятись, оскільки плоди закладатимуть на зберігання.
Читайте також про те, що восени 2025 року очікується ще одне зростання вартості молочних продуктів. Підвищення ціни буде спровоковане зменшенням надоїв.