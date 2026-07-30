Скільки коштує вода у Києві сьогодні і як може зрости тариф

Головне: Ціни сьогодні: Наразі загальний тариф на воду у Києві становить 30,38 грн за куб.

Наразі загальний тариф на воду у Києві становить 30,38 грн за куб. Пропозиція водоканалу: "Київводоканал" пропонував підвищити тариф майже втричі - до майже 89 грн за куб.

"Київводоканал" пропонував підвищити тариф майже втричі - до майже 89 грн за куб. Позиція влади: КМДА відхилила пропозицію водоканалу, натомість планує встановити погоджений з НКРЕКП тариф на рівні 63,79 грн за куб.

Скільки коштує вода зараз

На сьогодні жителі столиці сплачують за воду за такими тарифами:

16,16 грн за куб. м - за централізоване водопостачання;

- за централізоване водопостачання; 14,22 грн за куб. м - за водовідведення.

Загалом чинний сумарний тариф становить 30,38 гривні за кубічний метр.

Що пропонував "Київводоканал"

"Київводоканал" розрахував новий економічно обґрунтований тариф та подав його на розгляд столичній владі.

За розрахунками, водопостачання мало б коштувати 50,69 грн/куб. м, а водовідведення - 38,21 грн/куб. м (загалом майже 89 грн за кубометр).

Необхідність такого суттєвого підвищення у водоканалі пояснили низкою факторів:

витрати на електроенергію зросли втричі порівняно з 2022 роком;

вартість паливно-мастильних матеріалів збільшилася більше ніж удвічі;

ціни на окремі реагенти для очищення води підвищилися майже втричі;

зросли витрати на запчастини та ремонт через атаки РФ та знос мереж;

підвищився рівень мінімальної та середньої заробітної плати.

Яке рішення ухвалила міська влада

У КМДА заявили, що тариф у майже 90 гривень за кубометр для киян не будуть запроваджувати. Місто не погодило розрахунки "Київводоканалу".

Замість цього для мешканців столиці діятиме тариф на рівні 63,79 гривні за кубометр. Цю ціну Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила ще у 2024 році.

З огляду на середньостатистичні обсяги споживання холодної води в столиці, сума у платіжках для родини з трьох осіб зросте приблизно на 200–300 гривень на місяць.