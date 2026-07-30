Скільки коштує вода у Києві сьогодні і як може зрости тариф

Тарифи на воду у Києві сьогодні не є найвищими серед інших міст України. Але ціни на водопостачання і водовідведення у столиці планують переглянути.
Скільки коштує вода сьогодні та яким може бути новий тариф, - розповідає РБК-Україна.
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На сьогодні жителі столиці сплачують за воду за такими тарифами:
Загалом чинний сумарний тариф становить 30,38 гривні за кубічний метр.
"Київводоканал" розрахував новий економічно обґрунтований тариф та подав його на розгляд столичній владі.
За розрахунками, водопостачання мало б коштувати 50,69 грн/куб. м, а водовідведення - 38,21 грн/куб. м (загалом майже 89 грн за кубометр).
Необхідність такого суттєвого підвищення у водоканалі пояснили низкою факторів:
У КМДА заявили, що тариф у майже 90 гривень за кубометр для киян не будуть запроваджувати. Місто не погодило розрахунки "Київводоканалу".
Замість цього для мешканців столиці діятиме тариф на рівні 63,79 гривні за кубометр. Цю ціну Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила ще у 2024 році.
З огляду на середньостатистичні обсяги споживання холодної води в столиці, сума у платіжках для родини з трьох осіб зросте приблизно на 200–300 гривень на місяць.