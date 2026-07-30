Сколько стоит вода в Киеве сегодня и как может вырасти тариф

Тарифы на воду в Киеве сегодня не самые высокие среди других городов Украины. Но цены на водоснабжение и водоотвод в столице планируют пересмотреть.
Сколько стоит вода сегодня и каким может быть новый тариф, - рассказывает РБК-Украина.
Главное:
На сегодняшний день жители столицы платят за воду по таким тарифам:
В общей сложности действующий суммарный тариф составляет 30,38 гривны за кубический метр.
"Киевводоканал" рассчитал новый экономически обоснованный тариф и подал его на рассмотрение столичным властям.
По расчетам, водоснабжение должно стоить 50,69 грн/куб. м, а водоотвод - 38,21 грн/куб. м (в общей сложности почти 89 грн за кубометр).
Необходимость столь существенного повышения в водоканале объяснили рядом факторов:
В КГГА заявили, что тариф почти 90 гривен за кубометр для киевлян не будут вводить. Город не согласовал расчеты "Киевводоканала".
Вместо этого для жителей столицы будет действовать тариф на уровне 63,79 гривны за кубометр. Эту цену Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила еще в 2024 году.
Учитывая среднестатистические объемы потребления холодной воды в столице, сумма в платежках для семьи из трех человек вырастет примерно на 200-300 гривен в месяц.