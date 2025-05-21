Скільки коштує війна? Шмигаль розкрив витрати на ЗСУ від початку року
За чотири місяці 2025 року Україна витратила на Збройні сили України (ЗСУ) із загального фонду держбюджету 449 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову українського уряду Дениса Шмигаля під час засідання.
За словами Шмигаля, за перші чотири місяці поточного року із загального фонду державного бюджету загалом було витрачено 1,2 трлн гривень на пріоритетні видатки, серед яких:
- 365 млрд гривень - на зарплати військовослужбовцям;
- майже 84 млрд грн - на закупівлю техніки, зброї, боєприпасів, харчів для Сил оборони.
"Загалом на безпеку й оборону витрачено понад 60% від усіх видатків загального фонду державного бюджету", - додав він.
За словами прем'єр-міністра, фінансування Сил оборони є пріоритетом уряду від початку повномасштабної війни.
Видатки на оборону
Нещодавно Шмигаль заявив, що Україна може змінити державний бюджет через посилення видатків на війну, оскільки цьогоріч спостерігається скорочення допомоги від партнерів.
В середині квітня голова Міністерства фінансів України Сергій Марченко стверджував, що військові видатки цього року виявилися вищими, ніж закладено до державного бюджету.
Торік в Україні було підвищено податки для громадян України через збільшення витрат на оборону.
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