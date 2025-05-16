Шмигаль допустив збільшення бюджетних видатків на війну через скорочення допомоги

Україна знову може змінити державний бюджет через збільшення видатків на війну. Цього року також спостерігається скорочення допомоги від партнерів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради, яку веде нардеп Олексій Гончаренко.

"Щодо додаткових коштів… Якщо така потреба виникне, ми звернемося до парламенту з відповідною пропозицією з визначенням відповідних джерел наповнення державного бюджету", - сказав він.

Шмигаль нагадав, що минулого року у першому кварталі були значні затримки постачання зброї від партнерів, що призвело до вимушених витрат з бюджету, які не були враховані при плануванні.

"Цього року ситуація, на жаль, повторюється. Починаючи з першого кварталу у нас відбулося скорочення допомоги від деяких партнерів. Ми були вимушені взяти на себе додаткові закупівлі зброї і боєприпасів для ЗСУ, що потягнуло додаткові витрати", - сказав він.

За його словами, на даний момент всі витрати покриті. "Якщо в другому півріччі нам потрібні будуть кошти… ми звернемося до парламенту і обґрунтуємо всі джерела", - сказав Шмигаль.