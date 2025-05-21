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Сколько стоит война? Шмыгаль раскрыл расходы на ВСУ с начала года

Среда 21 мая 2025 15:53
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Сколько стоит война? Шмыгаль раскрыл расходы на ВСУ с начала года Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За четыре месяца 2025 года Украина потратила на Вооруженные силы Украины (ВСУ) из общего фонда госбюджета 449 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства Дениса Шмыгаля во время заседания.

По словам Шмыгаля, за первые четыре месяца текущего года из общего фонда государственного бюджета в целом было потрачено 1,2 трлн гривен на приоритетные расходы, среди которых:

  • 365 млрд гривен - на зарплаты военнослужащим;
  • почти 84 млрд грн - на закупку техники, оружия, боеприпасов, продовольствия для Сил обороны.

"В целом на безопасность и оборону потрачено более 60% от всех расходов общего фонда государственного бюджета", - добавил он.

По словам премьер-министра, финансирование Сил обороны является приоритетом правительства с начала полномасштабной войны.

Расходы на оборону

Недавно Шмыгаль заявил, что Украина может изменить государственный бюджет из-за усиления расходов на войну, поскольку в этом году наблюдается сокращение помощи от партнеров.

В середине апреля глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко утверждал, что военные расходы в этом году оказались выше, чем заложено в государственный бюджет.

В прошлом году в Украине были повышены налоги для граждан Украины из-за увеличения расходов на оборону.

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