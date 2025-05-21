Сколько стоит война? Шмыгаль раскрыл расходы на ВСУ с начала года
За четыре месяца 2025 года Украина потратила на Вооруженные силы Украины (ВСУ) из общего фонда госбюджета 449 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства Дениса Шмыгаля во время заседания.
По словам Шмыгаля, за первые четыре месяца текущего года из общего фонда государственного бюджета в целом было потрачено 1,2 трлн гривен на приоритетные расходы, среди которых:
- 365 млрд гривен - на зарплаты военнослужащим;
- почти 84 млрд грн - на закупку техники, оружия, боеприпасов, продовольствия для Сил обороны.
"В целом на безопасность и оборону потрачено более 60% от всех расходов общего фонда государственного бюджета", - добавил он.
По словам премьер-министра, финансирование Сил обороны является приоритетом правительства с начала полномасштабной войны.
Расходы на оборону
Недавно Шмыгаль заявил, что Украина может изменить государственный бюджет из-за усиления расходов на войну, поскольку в этом году наблюдается сокращение помощи от партнеров.
В середине апреля глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко утверждал, что военные расходы в этом году оказались выше, чем заложено в государственный бюджет.
В прошлом году в Украине были повышены налоги для граждан Украины из-за увеличения расходов на оборону.
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