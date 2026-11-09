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Сколько стоит проезд в транспорте Киева: актуальные цены на ноябрь

13:43 09.11.2026 Пн
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Сколько стоит проезд в транспорте Киева: актуальные цены на ноябрь Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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В Киеве можно выбрать разные способы передвижения по городу - от метро и автобусов до маршруток и городской электрички. В то же время из-за проблем в энергосистеме часть привычного транспорта временно не работает.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоит проезд в столичном транспорте и как можно сэкономить на поездках.

Сколько стоит проезд в коммунальном транспорте

С 15 июля разовый билет в коммунальном транспорте Киева стоит 30 гривен. Такой тариф действует для метро, автобусов, трамваев, троллейбусов, фуникулеров и городской электрички.

Однако с вечера 3 ноября из-за критической ситуации в энергосистеме временно приостановили движение трамваев и троллейбусов. На отдельных направлениях их частично заменяют автобусы.

Метрополитен сейчас работает в штатном режиме. Последующая работа подземки будет зависеть от ситуации в энергосистеме.

Для пассажиров, регулярно пользующихся коммунальным транспортом, действует система скидок. Стоимость одной поездки зависит от количества приобретенных билетов:

  • 1-9 поездок - 30 гривен;
  • 10-19 поездок - 28,90 гривны;
  • 20-29 поездок - 27,80 гривны;
  • 30-39 поездок - 26,60 гривны;
  • 40-49 поездок - 25,50 гривны;
  • 50 поездок - 25 гривен.

Также можно приобрести месячные проездные с ограниченным количеством поездок:

  • 46 поездок - 1088 гривен;
  • 62 поездки - 1463 гривны;
  • 92 поездки - 2156 гривен;
  • 124 поездки - 2888 гривен.

Безлимитный месячный проездной на все виды коммунального транспорта стоит 3656 гривен.

Кроме того, действует пересадочный билет на все виды коммунального транспорта в течение 90 минут. Его стоимость составляет 60 гривен, количество пересадок не ограничено.

Сколько стоит проезд в маршрутках

С 1 августа частные перевозчики повысили тарифы на большинстве столичных маршрутов.

Теперь стоимость поездки зависит от предварительной цены:

  • если раньше проезд стоил 10 гривен, теперь он составляет 20 гривен;
  • если тариф был 20 гривен, пассажиры платят 25 гривен.

Как объяснял ранее руководитель "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевщины" Игорь Моисеенко, пересмотр стоимости проезда связан с ростом цен на горючее, дефицитом водителей, а также удорожанием запчастей и смазочных материалов.

Сколько стоит проезд в Kyiv City Express

С 22 июля 2026 года стоимость разового билета на Kyiv City Express составляет:

  • 30 гривен - в приложениях "Укрзализныци" и "Киев Цифровой";
  • 34,20 гривны - при оплате через валидаторы или терминалы самообслуживания "Киев Цифровой";
  • 36,70 гривны - в терминалах самообслуживания "Укрзализныци";
  • 37 гривен - в кассах или непосредственно у разъездного кассира в вагоне.

Где купить билеты на общественный транспорт

В КГГА отмечают, что приобрести разовые билеты и проездные можно в приложении "Киев Цифровой" или в терминалах самообслуживания.

В столице работает 231 терминал на остановках наземного транспорта и 304 терминала на 52 станциях метро. Через них можно купить или пополнить транспортную карту, а также приобрести QR билеты.

Кроме того, транспортную карту можно пополнить примерно в 1800 терминалах EasyPay.

QR-билет можно приобрести в приложении "Киев Цифровой" . Его разрешено передать другому пассажиру - для этого нужно воспользоваться функцией "Поделиться билетом".

Кто имеет право на льготный проезд

В Киеве сохраняются установленные льготы по проезду в коммунальном транспорте.

В частности, студенты платят 50% стоимости месячного проездного билета, а школьники во время учебного года пользуются общественным транспортом бесплатно. Во время летних каникул для учеников действует оплата в размере 25% стоимости.

Ситуация с транспортом в Киеве в ноябре

Напомним, на фоне вызовов с безопасностью для столицы власти начали готовить резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегами Днепра. В частности, с 9 ноября на мосту Патона вводится реверсивное движение, а на Северном и Южном мостах меняются правила проезда для грузовиков и общественного транспорта. Цель этих мер - разгрузить мосты и оптимизировать транспортные потоки.

Кроме того, президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте и обеспечить достаточный резерв автобусов. Это должно помочь поддерживать работу общественного транспорта в случае перебоев в работе метро или возникновения проблем с движением через мосты.

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