У Києві призупиняють рух трамваїв і тролейбусів через брак світла
Увечері 3 листопада електротранспорт у Києві зупинили через критичну нестачу світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської МДА у Telegram.
У Києві зупинили електротранспорт
️Із вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупиняється рух трамваїв і тролейбусів.
Причина - критична ситуація в енергосистемі країни через російські обстріли.
Рух трамваїв і тролейбусів відновлюватимуть після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Автобуси продублюють рух
На окремих напрямках КП ″Київпастранс″ організовує рух дублюючих автобусів.
Автобуси замість тролейбусів курсуватимуть за маршрутами:
- № 3ТР - Залізничний масив - Палац спорту;
- № 4ТР - просп. Свободи - ст. м. ″Площа Українських Героїв″;
- № 6ТР - Мінський масив - Майдан Незалежності;
- № 8ТР - вул. Смілянська - ст. м. ″Площа Українських Героїв″;
- № 11ТР - Національний музей архітектури та побуту України – Багринова гора;
- № 14ТР - Ботанічний сад - залізничний вокзал Центральний;
- № 17ТР - пл. Космонавтів - ст. м. ″Площа Українських Героїв″;
- № 23ТР - вул. Мрії - ст. м. ″Лук’янівська″;
- № 24ТР - вул. Північна - просп. Свободи;
- № 26ТР - просп. Свободи - ст. м. ″Нивки″;
- № 27ТР - ст. м. ″Почайна″ - залізнична станція ″Київ-Волинський″;
- № 28ТР - просп. Свободи - ст. м. ″Лук’янівська″;
- № 29ТР - Дарницька площа - залізнична платформа ″Куренівка″;
- № 30ТР - вул. Милославська - вул. Кадетський Гай;
- № 31ТР - вул. Милославська - ст. м. ″Лук’янівська″;
- № 32ТР - вул. Північна - вул. Сошенка;
- № 33ТР - Мінський масив - залізничний вокзал Південний;
- № 35ТР - просп. Свободи - вул. Кадетський Гай;
- № 36ТР - вул. Північна - вул. Чорнобильська;
- № 37ТР - вул. Милославська - ст. м. ″Лісова″;
- № 38ТР - ст. м. ″Видубичі″ - Музей історії України у Другій світовій війні;
- № 40ТР - вул. Кадетський Гай - Палац спорту;
- № 41ТР - вул. Тулузи - ст. м. ″Святошин″;
- № 42ТР - вул. Ольжича - ст. м. ″Либідська″;
- № 43ТР - Кібцентр - Дарницька площа;
- № 44ТР - вул. Північна - просп. Степана Бандери;
- № 45ТР - ст. м. ″Виставковий центр″ - ст. м. ″Васильківська″;
- № 47ТР - вул. Милославська - ст. м. ″Мінська″;
- № 50КР - вул. Милославська - Дарницька площа;
- № 50ТР - вул. Милославська - ст. м. ″Либідська″.
Автобуси замість трамваїв курсуватимуть за маршрутами:
- № 1Т - Михайлівська Борщагівка - ст. ″Старовокзальна″;
- № 3Т - ст. ″Жуля Верна″ - ст. ″Старовокзальна″;
- № 12Т - Пуща-Водиця - пл. Тараса Шевченка;
- № 14Т - Відрадний просп. - Контрактова площа;
- № 16Т - Контрактова площа - ст. м. ″Героїв Дніпра″;
- № 19Т - Контрактова площа - пл. Тараса Шевченка;
- № 22Т - просп. Воскресенський - ЗЗБК;
- № 27Т - вул. Милославська - ст. м. ″Позняки″;
- № 28Т - вул. Милославська - ст. м. ″Лісова″;
- № 29Т - ст. м. ″Бориспільська″ - ст. м. ″Лісова″.
У КМДА зазначили, що дублюючі автобуси не зможуть повністю компенсувати обсяги перевезень електротранспорту. Їхню кількість визначатимуть залежно від:
- наявних автобусів і водіїв,
- пасажиропотоків,
- поточної ситуації в місті.
Розклад руху дублюючих автобусів найближчим часом опублікують на сайті КП ″Київпастранс″.
Метро працює
Метрополітен наразі працює у штатному режимі. Водночас його подальша робота залежатиме від ситуації в енергосистемі.
Раніше РБК-Україна писало, що у Києві 2 листопада через значні коливання напруги частково зупинився метрополітен.
Крім того, через це зупинився рух травмаїв у деяких районах столиці та не працює фунікулер.