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Зеленський обіцяє безкоштовний проїзд у наземному транспорті Києва

16:46 08.11.2026 Нд
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Зеленський обіцяє безкоштовний проїзд у наземному транспорті Києва Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Премʼєр-міністр України Сергій Корецький повинен незабаром представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті Києва.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Доручив Премʼєр-міністру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті та достатнього резерву автобусів для Києва", - наголосив Зеленський.

За його словами, глава Кабміну, секретар РНБО, міністр внутрішніх справ уже представили варіанти резервних транспортних схем для столиці.

Глава держави зазначив, що вже опрацьовується необхідна кількість транспорту, реорганізація дорожнього руху у визначених частинах Києва.

"Важливо, щоб уряд підготував і конкретні заходи підтримки безперебійної та гарантовано доступної роботи міського наземного транспорту в умовах збоїв в роботі метро чи викликів з мостами через Дніпро", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, вночі 7 листопада Росія тричі атакували Київ балістичними ракетами.

Під ударом опинилися енергетика, житлові будинки та Північний міст.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, на мосту пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія та лінія електропередач.

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