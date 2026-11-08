У Києві запроваджують резервні схеми сполучення між берегами: що зміниться

З 9 листопада у Києві почнуть діяти резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегом.

Про це заявив глава МВС України Іван Вигівський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами міністра, це рішення було ухвалене на тлі нових безпекових викликів для столиці.

Головна мета наразі - максимально розвантажити мости та оптимізувати потоки транспорту.

Міст Патона: правоохоронці запровадять реверсивний рух. У ранкові години (з 07:00 до 10:00) три з п'яти смуг будуть відкриті для руху в напрямку правого берега, а ввечері (з 16:00 до 20:00) - у напрямку лівого.

правоохоронці запровадять реверсивний рух. У ранкові години (з 07:00 до 10:00) три з п'яти смуг будуть відкриті для руху в напрямку правого берега, а ввечері (з 16:00 до 20:00) - у напрямку лівого. Північний міст: на під'їздах до мосту патрульні скеровуватимуть вантажівки в об'їзд через Подільський мостовий перехід. Водночас відновлять рух громадського транспорту з лівого берега на правий, а також легкових автомобілів і громадського транспорту у зворотному напрямку.

на під'їздах до мосту патрульні скеровуватимуть вантажівки в об'їзд через Подільський мостовий перехід. Водночас відновлять рух громадського транспорту з лівого берега на правий, а також легкових автомобілів і громадського транспорту у зворотному напрямку. Південний міст: вантажівки, які прямують із лівого берега на правий, спрямовуватимуть в об'їзд через Дарницький міст. Для легкових автомобілів і громадського транспорту обмежень не передбачено.

За словами Вигівського, детальні схеми руху незабаром опублікують на сторінках патрульної поліції.



Також він попередив, що правоохоронці обстежуватимуть підʼїзні шляхи до мостів та найбільш завантажені ділянки доріг.



"Вже сьогодні ми значно збільшили кількість екіпажів поліції у Києві для регулювання руху, розвантаження мостів та допомоги водіям. Наш пріоритет - максимальне сприяння людям в умовах надзвичайних безпекових викликів у Києві", - повідомив Вигівський.