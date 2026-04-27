Скільки коштує бензин, дизель, газ та де вигідніше: огляд цін на АЗС 27 квітня

Головне: Бензин : Ціни на стандартний А-95 у великих мережах застигли на позначці 75,90-75,99 грн. На "Укрнафті, попри здорожчання, заправлятися все одно дешевше.

: Ціни на стандартний А-95 у великих мережах застигли на позначці 75,90-75,99 грн. На "Укрнафті, попри здорожчання, заправлятися все одно дешевше. Дизель : За літр стандартного дизпалива просять у середньому 89,90 грн, а за преміальні сорти доведеться віддати майже 93 гривні.

: За літр стандартного дизпалива просять у середньому 89,90 грн, а за преміальні сорти доведеться віддати майже 93 гривні. Автогаз: Ціна на заправках коливається в межах 49 гривень. Найдешевший варіант, як і раніше, пропонує "Укрнафта" (на 1 гривню менше за конкурентів).

Що змінилося в цінах на пальне за вихідні

Більшість великих мереж зберегли цінники на рівні п'ятниці, 24 квітня. Ринок демонструє максимальну стійкість. Мережі OKKO, WOG та SOCAR не змінили жодної позиції у своєму прайсі.

Водночас на державній АЗС "Укрнафта" вартість преміального бензину 95 (Energy) зросла на 3 гривні - з 69,90 грн до 72,90 грн. Решта позицій держмережі залишилися без змін.

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 27 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС на 27 квітня

OKKO

Бензин Pulls 100: 85,90 грн

Бензин Pulls 95: 78,90 грн

Бензин А-95 Євро: 75,90 грн

ДП Pulls: 92,90 грн

ДП Євро: 89,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 85,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн

Бензин 95 Євро: 75,90 грн

ДП Mustang: 92,90 грн

ДП Євро-5: 89,90 грн

Газ: 49,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 85,99 грн

Бензин NANO 95: 79,99 грн

Бензин А-95: 75,99 грн

ДП NANO Extro: 92,99 грн

ДП NANO: 89,99 грн

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"