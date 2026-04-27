Скільки коштує бензин, дизель, газ та де вигідніше: огляд цін на АЗС 27 квітня

Більшість автозаправних станцій в Україні залишили ціни без змін після вихідних. Водночас у держмережі зафіксовано точкове подорожчання.
РБК-Україна розповідає про ціни на АЗС 27 квітня та де вигідніше заправити авто.
Головне:
Більшість великих мереж зберегли цінники на рівні п'ятниці, 24 квітня. Ринок демонструє максимальну стійкість. Мережі OKKO, WOG та SOCAR не змінили жодної позиції у своєму прайсі.
Водночас на державній АЗС "Укрнафта" вартість преміального бензину 95 (Energy) зросла на 3 гривні - з 69,90 грн до 72,90 грн. Решта позицій держмережі залишилися без змін.
Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 27 квітня (інфографіка РБК-Україна)
